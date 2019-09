Raggi | migliorare collegamenti nella periferia nord-est | nuovi bus per Ponte Mammolo

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2019) Roma – Arrivatiautobus anche a servizio di-est di Roma, nel IV Municipio. La Sindaca di Roma Capitale, Virginia, insieme al presidente Atac Paolo Simioni, all’assessora alla Città in Movimento Linda Meleo e alla presidente del Municipio IV, Roberta Della Casa, li hanno presentati ai cittadini a piazza Gaslini. Fanno parte della flotta di 90 autobus arrivati da inizio settembre nelle varie rimesse Atac, tranche del pacchetto dei 227 bus acquistati da Roma Capitale, tramite piattaforma Consip. Sommati agli 80 già entrati in servizio ad agosto sono 170 imezzi sulle strade della nostra città. Sono 10 le vetture che andranno a rinforzare il collegamento tra la stazione della metro B die Tor Vergata, mentre dal deposito di Tor Sapienza sono a disposizione ulteriori mezzi al servizio di altre importanti linee come quelle ...

Asgard_Hydra : Fotoni correlati per migliorare la nitidezza delle immagini a raggi X -