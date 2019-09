Quota 100 | Tesoro e Inps difendono la misura e smentiscono la lettura dei dati della

Pensioni - su Quota 100 più ombre che luci : ecco le ipotesi sul tavolo : I limiti della riforma sono evidenti, ma finora il Pd si è mostrato molto timido sul tema. Una delle opzioni percorribili è...

Così i giovani - disoccupati o con lavori part-time - pagheranno il conto di Quota 100 : Qualcuno ha già esultato. L'ufficio comunicazione del Movimento cinque stelle ha fatto persino in tempo a rilanciare sui social delle card, condivise dal nuovo ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che celebrano i 130 mila occupati in più nel secondo trimestre 2019 in confronto al primo – la foto di

Quota 100 costa troppo - allarme pensioni. «Così assegni più bassi di 6 punti» : ROMA Il sistema pensionistico italiano scricchiola sotto il peso di Quota 100, l'uscita anticipata con 62 anni di età e 38 di contributi introdotta dal primo governo Conte. Nei prossimi...

Pensioni anticipate e Quota 100 - Ghiselli (CGIL) : 'Dati RdS non siano un pretesto' : Dopo l'allarme lanciato nella giornata di ieri dalla Ragioneria dello Stato sulle Pensioni anticipate tramite quota 100, arriva a stretto giro la replica dei sindacati ed in particolare del Segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli. Il sindacalista ha ribattuto alle previsioni evidenziate dai tecnici contabili spiegando che "come al solito secondo noi sono sovrastimate". Questo perché il quadro complessivo della situazione previdenziale ...

Pensioni ultime notizie : Fornero “Quota 100 negativa - ma non si cancella” : Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100 negativa, ma non si cancella” Sul tema Pensioni ultime notizie riguardano le recenti affermazioni dell’ex ministro del Lavoro del governo Monti Elsa Fornero su Quota 100 e in particolare sulla sua permanenza anche nel prossimo anno, nonostante il parere negativo sulla misura. Pur con tutti i suoi problemi, insomma, Quota 100 non si potrà cancellare: come misura sperimentale potrebbe dunque arrivare ...

Pensioni - Ragioneria dello Stato : ‘Quota 100 costa oltre 60 miliardi fino al 2036’ : Mentre continua ininterrottamente il dibattito politico, economico e sindacale sulla riforma delle Pensioni arrivano le previsioni della Ragioneria generale dello Stato sui costi della Quota 100, una delle misure simbolo, insieme al reddito di cittadinanza, del precedente governo gialloverde guidato dal premier Giuseppe Conte oggi alla guida di un nuovo esecutivo "giallorosso". E’ di oltre 60 miliardi di euro la spesa prevista per la Quota 100 ...