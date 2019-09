“Proporzionale” è meglio di un cattivo “maggioritario”

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 12 settembre 2019) In materia di legge elettorale ci vuole onestà intellettuale e coerenza fra strumenti e obiettivi, perché l’approccio levantino genera mostri. Infatti la norma attualmente in vigore (pessima a mio avviso) ha generato già due “mostri”, vale a dire i due governi Conte, che nessuno, ripeto nessuno, ha mai proposto agli elettori prima del voto.Ciò è stato possibile per l’intrinseca “disonestà” della norma in vigore, che è ispirata a una logica proporzionale travestita però da maggioritario (per effetto della quota di collegi uninominali).Il risultato finale è stato, in termini di corretto rapporto tra i cittadini e i candidati, semplicemente devastante, perché la Lega ha fatto la campagna elettorale con Berlusconi e la Meloni per poi finire a fare un governo con il M5S. Il Pd ha preso ...

