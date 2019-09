Prezzone Huawei P30 Pro con Vodafone | l’SMS per 0 anticipo e piccole rate

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 12 settembre 2019) Alcuni clientistanno ricevendo un SMS con una proposta allettante, che riguarda iP30 Pro e P Smart 2019. In particolare si tratta di acquistare uno dei due device ad un prezzo vantaggioso e senzainiziale, pagando a. Il messaggio è un poco evasivo sul prezzo effettivo dell'importo mensile, limitandosi alla semplice menzione 'a partire da 1.99 euro al mese per 30 mesi', senza scendere nel dettaglio. Per attivare l'offerta, coloro che hanno ricevuto l'SMS di adesione non dovranno fare altro che recarsi, al più presto possibile, presso uno dei negozi del gestore rosso. Le scorte potrebbero finire in un batter d'occhio (così com'è stato per i device protagonisti di iniziative precedenti similari): se interessati, vi consigliamo di correre nel punto vendita più decentrato, sperando sia anche fornito, in tempi stretti. Vi avvisiamo fin da adesso ...

OptiMagazine : Prezzone #HuaweiP30Pro con #Vodafone: l'SMS per 0 anticipo e piccole rate -