Pd-M5s | alle elezioni regionali l' alleanza è improbabile ma non impossibile

"La strada intrapresa è ragionevole" - ha detto Roberto Fico sull'alleanza M5s-Pd : Il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico ritiene che la democrazia diretta è complementare, ma non sostitutiva della democrazia rappresentativa e che nel Movimento è giunta l'ora di fare una discussione il cui perno “deve essere la collegialità”. In un'intervista al Fatto Quotidiano, il Presidente di Montecitorio afferma che “oggi il M5s è molto complesso, con una vasta partecipazione. Servono nuove forme per aumentare la ...

Fiducia al nuovo Governo - 169 sì al Conte bis sanciscono l'alleanza tra M5s Pd e LeU : A Palazzo Madama servivano 161 sì per ottenere la Fiducia già incassata alla Camera. I dissidenti in casa Pd e 5 stelle...

Palermo : M5s - 'nessuna alleanza - restiamo all'opposizione' (2) : (AdnKronos) - "La città su diversi fronti aspetta risposte da anni - aggiungono - Nessuna alleanza è necessaria al Comune per realizzare cose di buon senso e per lavorare con operosità a favore dei cittadini. Approfittiamo comunque delle parole che oggi l'assessore Giusto Catania ci ha rivolto per r

Palermo : M5s - 'nessuna alleanza - restiamo all'opposizione' : Palermo, 10 set. (AdnKronos) - "Nel ringraziare l'assessore Giusto Catania per l'apertura a noi rivolta, ribadiamo che il M5S è e resterà all'opposizione in Consiglio comunale". Con una nota, i consiglieri pentastellati al Comune di Palermo Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo, ins

Governo - Molinari (Lega) attacca Conte : “Ci ha detto balle per 14 mesi. Noi eletti e lei no - non accetto lezioni dal M5s” : Durissimo attacco di Riccardo Molinari, capogruppo della Lega nella Camera dei Deputati, nei confronti del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Questo Governo giallo-rosso, giallo-fucsia o franco-tedesco – esordisce – nasce perché i partiti che hanno perso tutte le elezioni nell’ultimo anno e mezzo hanno una paura tremenda di confrontarsi con gli elettori. Sul perché la Lega abbia aperto la crisi, lei, presidente ...

Boccia : spero che il Pd e il M5s diventino alleati sempre di più : "Il discorso di Conte è stato eccellente ed è quello di cui c'era bisogno. Io sono tornato a respirare e anche il Parlamento è diventato un po' più lineare: la parte sinistra è unita e c'è una contrapposizione tra chi vuole una alleanza sociale dentro la cornice europea e i nazionalisti sovranisti che non si rassegnano all'idea che l'Italia debba essere forte in Europa. Si va verso un bipolarismo abbastanza evidente ". Così il ministro per gli ...

Governo - Conte a Pd e M5s : “Non possiamo perdere tempo in litigi e scontri”. Proteste e cori da stadio dalle opposizioni : “Elezioni-elezioni” : Brusii, pugni sui banchi e cori da stadio (al grido di “elezioni-elezioni”, “poltrone-poltrone”, “Bibbiano-Bibbiano”) hanno interrotto più volte il premier e ha costretto all’intervento il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha richiamato i deputati all’ordine: “Dobbiamo far concludere il presidente del Consiglio. Rispettiamo il luogo in cui siamo. È la democrazia parlamentare”, ...

Governo - Conte : “Ignobili attacchi alle mie ministre Bellanova e De Micheli. Avete la mia vicinanza”. Ovazione in Aula da Pd e M5s : Standing ovation della maggioranza,in Aula alla Camera, al passaggio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle offese degli ultimi giorni sui social ad alcune ministre, tra cui Teresa Bellanova e Paola De Micheli. Non pochi gli applausi di solidarietà anche dai banchi dell’opposizione di centrodestra. L'articolo Governo, Conte: “Ignobili attacchi alle mie ministre Bellanova e De Micheli. Avete la mia vicinanza”. Ovazione ...

Governo - dagli applausi alle contestazioni al richiamo alla lealtà a Pd e M5s : il discorso integrale di Giuseppe Conte alla Camera : “Inizia una nuova stagione riformatrice. Abbiamo un’occasione unica, è il momento del coraggio”. Il discorso di Giuseppe Conte alla Camera, prima del voto di fiducia al nuovo Governo sostenuto da M5s e Pd, è durato quasi un’ora e mezza. Tanti i temi toccati dal presidente del Consiglio: dal taglio dei parlamentari alle concessioni, dalla legge di Bilancio ai diritti delle persone e dei lavoratori, dalla gestione dei ...

Fiducia al governo Conte - alla Camera il primo test per l’alleanza M5s-Pd : «Basta proclami - ora saremo miti» : primo applauso per l’annuncio di una svolta anche lessicale: basta arroganza. E sul programma: «Si parte dagli asili nido, poi avvio di un green new deal. Basta trivellazioni. Rivedremo le concessioni autostradali, niente sconti sul ponte Morandi »

Roberto Speranza è per un'alleanza con M5s anche alle prossime Regionali : "Questa non è un'alleanza di un giorno o di una stagione eccezionale, ma il tentativo strategico di costruire un nuovo orizzonte per il Paese. Gli italiani lo capiranno". Lo dice Roberto Speranza, neo ministro della Salute, intervistato dal Corriere della Sera. Un governo con i nemici storici non è un ribaltone, ma "una vittoria politica che rafforza la democrazia italiana. Io ci ho creduto dal 2013, quando Bersani da segretario del Pd ...

Di Maio-Zingaretti - l'alleanza si spacca di già : M5s furioso dopo la nomina di Gentiloni Commissario Ue : Paolo Gentiloni è stato nominato da Giuseppe Conte Commissario europeo. Una decisione che ha mandato il Pd in fibrillazione: da Enrico Letta a Matteo Renzi fino al dissidente Carlo Calenda, tutti intenti a mandare messaggi affettuosi al premier bis. Tutti però tranne alcuni grillini che non hanno vi

Governo - Bersani : “Bene rinnovamento - aiuterà il ripensamento. Conte dovrà convincere M5s e Pd a entrare nella logica dell’alleanza” : “Sono soddisfatto per Roberto Speranza ministro, ma certamente anche per lo sforzo di rinnovamento che si vede in questa compagine, un rinnovamento sia di persone, sia di generazioni. Di questo bisogna dare atto al M5s, al Pd e ad Articolo Uno – LeU“. Così, ai microfoni di Radio Radicale, il deputato di Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo sul nuovo Governo giallorosso. “Almeno ...