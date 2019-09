Il Giappone non sa più dove mettere l’acqua contaminata di Fukushima

Incendio prima del lancio - l’Htv-8 Giapponese non parte : Un Incendio sulla rampa di lancio del cosmodromo di Tanegashima ha costretto l'Agenzia spaziale giapponese, Jaxa a sospendere il lancio del razzo Mitsubishi con a bordo la navetta cargo Htv-8 diretta alla Stazione spaziale internazionale con circa 5 tonnellate e mezza di materiali e rifornimenti tra cui, in questo caso, anche nuove batterie al litio per la base orbitante. Circa 3 ore e mezza prima del lancio alla base del razzo si sono levate ...

Piogge torrenziali e inondazioni in Giappone - ordine di evacuazione per 870mila di persone : Le violente Piogge torrenziali che stanno tempestando il sud ovest del Giappone hanno spinto le autorità locali a emanare un ordine di evacuazione per circa 870mila di persone nelle prefetture di Saga, Fukuoka e Nagasaki. Il portavoce del governo ha invitato gli abitanti delle zone colpite dalle Piogge torrenziali a rispettare l'ordine di evacuazione per "proteggere le loro vite".Continua a leggere

US Open – Buona la prima per Madison Keys - l’americana non lascia scampo alla Giapponese Doi : La tennista statunitense accede al secondo turno dello slam di casa battendo in due set la propria avversaria giapponese Davanti al pubblico di casa, Madison Keys stacca il pass per il secondo turno degli US Open, cominciando con il piede giusto l’ultimo slam della stagione in corso di svolgimento sul cemento di New York. L’americana non lascia scampo alla giapponese Doi, superandola con il punteggio di 7-5, 6-0 dopo poco più ...

Softball - Mondiali Under19 2019 : Stati Uniti in trionfo! Giappone sconfitto 4-3 in otto inning - solo nona l’Italia : Si chiudono con il successo degli Stati Uniti i Mondiali di Softball under-19 2019, con la selezione di casa capace di sconfiggere 4-3 il Giappone, al termine di una finale molto equilibrata, e decisa solamente all’ottavo inning. A far voce grossa sono le due pitcher, che non concedono molto spazio alle battitrici, chiudendo i primi sette parziali addirittura sullo 0-0, per una sfida tuttavia non avara di emozioni, e nella quale la ...

Yuke e 2K si separano : lo studio Giapponese non svilupperà i giochi futuri della serie WWE : Lo studio giapponese Yuke non svilupperà i giochi futuri nella serie WWE di 2K, ponendo fine a un'associazione di quasi 20 anni con la licenza di wrestling.WWE 2K20 sarà invece guidato da Visual Concepts, con sede in California, che ha co-sviluppato i recenti capitoli della serie, ha confermato 2K.2K ha dichiarato a VGC: "WWE 2K20 sarà sviluppato da Visual Concepts, che ha collaborato con Yuke allo sviluppo della serie sin da WWE 2K14".Leggi ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Giappone 9-7. Il Settebello vince - ma non convince : Dopo un esordio davvero convincente, con la nettissima vittoria sul Brasile, arriva una prestazione tutt’altro che positiva da parte del Settebello. Nella seconda giornata della fase a girone dei Mondiali 2019 di Gwangju di Pallanuoto maschile la Nazionale italiana si impone per 9-7 sul Giappone, restando in vetta al Girone D e continuando a puntare alla prima piazza che vale la qualificazione diretta ai quarti di finale. Una partita da ...

LIVE Italia-Giappone - Mondiali pallanuoto 2019 in DIRETTA : 3-2 - il Settebello non brilla - ma è avanti all’intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2′ 4-3, clamoroso errore questa volta di Del Lungo che butta praticamente nella sua porta la conclusione di Okawa. Si rammarica e chiede subito scusa alla panchina il portiere azzurro. 1′ Non sbaglia Pietro Figlioli! Tripletta del capitano azzurro! 1′ RIGORE PER L’ITALIA! Aicardi trattenuto e decisione indiscutibile. 1′ Figlioli vince lo sprint del terzo ...