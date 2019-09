Formula 1 – Rosberg contento dell’errore di Hamilton a Monza | “felice di vedere che Lewis

Fonte : sportfair

(Di giovedì 12 settembre 2019) Nicoed il dritto di: l’ex campione tedesco gioisce per l’errore del suo ex compagno di squadra al Gp d’Italia Tra, è certo, non scorre buon sangue: i due piloti hanno vissuto una convivenza travaglia in Mercedes e sembra che la situazione non sia cambiata molto dopo il ritiro del tedesco. Durante il weekend di gara di, il britannico campione del mondo in carica ha condiviso sui social delle forti dichiarazioni di Max Verstappen contro, applaudendo il giovane pilota della Red Bull. Dopo il Gp d’Italia non è mancata la ‘vendetta’:ha infatti commentato sul suo canale Youtube, l’errore commesso da, simile a quello commesso dal tedesco stesso nella gara del 2014, che gli costò la vittoria. “Sono stato molto felice diche ancheabbia fatto una mossa ...

FormulaPassion : #F1 | Continuano le frecciate tra i due ex compagni - zazoomblog : Formula 1 – Rosberg non ha dubbi: “Leclerc incredibile! Vettel secondo pilota? Ecco cosa penso” - #Formula… - monica_vecchi : Rosberg: 'Leclerc è ora numero uno in Ferrari' - Formula 1 - Motorsport -