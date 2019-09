Accusa di plagio a Biagio Antonacci | la Siae blocca i diritti del brano Mio

Università - rettore di Ferrara Accusato di plagio : "Campagna di discredito" : Su siti specializzati dove i ricercatori possono segnalare chi copia rilevati grafici identici riprodotti senza specificare. E l'accademico nega l'accesso agli atti del procedimento aperto dalla commissione etica del suo ateneo. I vertici dell'organismo di controllo si dimettono

Lady Gaga è Accusata di plagio : "Shallow? Mia!" - : Carlo Lanna C'è un'accusa di plagio ai danni di Lady Gaga, nel mirino è finita la canzone che ha vinto l'Oscar come miglior brano originale Questa volta a finire nel mirino non è la vita personale di Lady Gaga. Dopo gli scandali legati a una possibile relazione con Bradley Cooper, l’artista rischia una causa multimilionaria. La cantante è stata accusata di plagio da un artista semi-sconosciuto per aver rubato alcune note di ...

