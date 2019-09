Ultime Notizie Roma del 11-09-2019 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 11-09-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione per l’ascolto della redazione caprella Luigi in studio il premier Conte a Bruxelles per una serie di colloqui dalla Ryanair junker a nuova e l’uscente presidente della commissione europea è su Facebook è il Presidente del Consiglio italiano ha scritto l’Italia è più forti oggi e con il nuovo governo intendiamo svolgere un ruolo di primo piano in questa fase di ...

Pensioni Ultime Notizie : Di Maio “Quota 100 resta - no ritorno legge Fornero” : Pensioni ultime notizie: Di Maio “Quota 100 resta, no ritorno legge Fornero” Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano Quota 100 e il proseguimento della sua esistenza anche con il governo giallo-rosso. Il timore di alcuni, tra cui anche il leader della Lega Matteo Salvini, è un ritorno alla riforma Fornero, e quindi una cancellazione della nuova misura di pensione anticipata, che ricordiamo però essere in scadenza il 31 dicembre 2021, ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Governo incassa la fiducia al Senato - 11 settembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Il Governo incassa la fiducia al Senato. Paolo Gentiloni nuovo commissario UE agli affari economici, 11 settembre 2019,

Le notizie del giorno – Tragedia nel calcio - le Ultime di calciomercato - novità sulla cessione della Sampdoria : Tragedia NEL MONDO DEL calcio – Tragedia nel mondo del calcio. Il portiere del Centro Dominguito e della Nazionale di calcio di Curacao, Jairzinho Saul Emmanuel Pieter, è stato trovato morto ieri nella sua stanza d’albergo a Port au Prince, ad Haiti. Secondo quanto rivelato dal ministro dello sport haitiano, Edwing Charles, il calciatore nativo di Willemstad, che avrebbe compiuto 32 anni il prossimo 11 novembre, è rimasto (LA NOTIZIA ...

