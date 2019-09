Tumore del polmone | con nivolumab la sopravvivenza globale a 5 anni aumenta 5 volte

Un nodulo cutaneo sul volto o sul collo - è la spia di un Tumore della pelle raro e aggressivo : Sono in totale oltre 1.400 gli italiani interessati dal Carcinoma di Merkel, una rara e aggressiva neoplasia della pelle. I nuovi casi risultano in aumento e per questo Fondazione AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) ha deciso di promuovere il booklet Carcinoma di Merkel, guida per pazienti e familiari. La pubblicazione, la prima mai realizzata in Italia, è già disponibile on line e verrà distribuita nei reparti di oncologia della ...

Selvaggia Roma : Chiofalo si è inventato tutta la storia del Tumore : L'ex protagonista di "Temptation Island" ha parole di fuoco contro l'ex che accusa non solo di essere un uomo manesco ma soprattutto di aver mentito sulla gravità della sua malattia per ottenere visibilità. Come riportato dal sito Bitchyf, in una intervista rilasciata al settimanale “Nuovo Tv” Selvaggia Roma è tornata a lanciare pesanti accuse contro il suo ex, Francesco Chiofalo, che - a suo dire - sarebbe non solo un uomo violento, ma anche un ...

Tumore del polmone : pembrolizumab - in combinazione con la chemioterapia - migliora la sopravvivenza globale : Il trattamento di prima linea con pembrolizumab, anticorpo anti-PD-1, in combinazione con la chemioterapia migliora la sopravvivenza globale (OS), la sopravvivenza libera da progressione (PFS) e il tasso di risposta obiettiva (ORR). Lo dimostra un’analisi cumulativa di un sottogruppo di pazienti con Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) avanzato, a istologia squamosa e non squamosa, i cui tumori non esprimono PD-L1 da tre studi ...

Elena Santarelli - Tumore del figlio : la sua richiesta commuove : Elena Santarelli torna a parlare del tumore del figlio: “Non è stato facile” Elena Santarelli, poco fa, ha pubblicato su instagram una foto in cui si è mostrata ai suoi fan con uno strano marchingegno in testa: un simulatore 3D. A cosa serve? E’ stata la stessa showgirl a rivelarlo sul social fotografico: “Grazie a questo “sistema di simulazione 3D” dentro la testa di mio figlio così da avere modo di vedere il tumore che ...

Manuela Schwesig - presidente ad interim del partito Socialdemocratico tedesco - si è dimessa per curarsi da un Tumore : La politica tedesca Manuela Schwesig ha detto che le è stato diagnosticato un tumore al seno e che per questo si dimetterà dalla carica ad interim di presidente del partito Socialdemocratico tedesco, la SPD, il principale partito di centrosinistra in

Tumore della prostata : una particolare vitamina può aumentare il rischio di cancro : In determinate condizioni, l’effetto antiossidante di una particolare vitamina può ribaltarsi fino ad arrivare a favorire meccanismi cancerogeni che portano al Tumore alla prostata. Un paradosso fino ad oggi senza spiegazione che un nuovo studio, guidato da ricercatori dell’Università di Bologna, è riuscito finalmente a chiarire. Con una serie di esperimenti sia in vitro che in vivo su ratti, gli studiosi hanno infatti mostrato come la vitamina ...

Tumore del polmone : il pericolo non è uguale per tutti i fumatori - un test rivela in anticipo chi è a rischio : Tac spirale toracica a basso dosaggio di radiazioni (LDCT) e test microRNA sul sangue: sono questi i due esami che, in combinazione, rappresentano lo strumento diagnostico innovativo che può per la prima volta cambiare il destino di forti fumatori e soggetti ad alto rischio di sviluppo del carcinoma polmonare. A evidenziarlo sono i dati dello studio bioMILD condotto dall’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT) e sostenuto da Fondazione ...

Tumore del polmone : un farmaco migliora in modo significativo la sopravvivenza globale : AstraZeneca ha presentato i risultati dettagliati dello studio di Fase III CASPIAN, che dimostrano come durvalumab migliori in modo significativo la sopravvivenza globale (OS) nei pazienti con carcinoma polmonare a piccole cellule (SCLC), non precedentemente trattati. Durvalumab in combinazione con quattro cicli di chemioterapia ha mostrato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante della sopravvivenza globale ...

Padova - la denuncia dell’ex cantante Marisa Sacchetto : “Chemio per un Tumore inesistente” : Marisa Sacchetto, ex cantante famosa tra gli anni Settanta e Ottanta con all'attivo anche una partecipazione al festival di Sanremo, ha denunciato la Ulss di Padova, accusando i medici di averle fatto una diagnosi errata di tumore , costringendola in seguito ad "un inutile e deleterio" ciclo di chemioterapia e radioterapia. Aperto un fascicolo per lesioni gravissime, senza al momento alcun indagato.Continua a leggere

Tumore della prostata : un preciso alimento riduce il rischio di cancro. Info su sintomi - cause e cure : Una ricerca, pubblicata sull’International Journal of Cancer e condotta da Shu Zhang, dell’Università Tohoku in Giappone, ha concluso che mangiare regolarmente funghi (almeno 1-2 volte a settimana) potrebbe ridurre il rischio di cancro alla prostata. Lo studio è stato condotto su 36.499 maschi di 40 -79 anni: la popolazione arruolata è stata seguita per una media di oltre 13 anni e nel corso del periodo analizzato circa il 3% dei ...

Leucemia : sintomi e cura del Tumore che ha colpito il papà di Mimmo Lucano : Una panoramica sulla Leucemia, una famiglia di tumori del sangue suddivisa in varie forme e sottotipi in base alle cellule coinvolte e alla rapidità dell'evoluzione della patologia. Alcune leucemie sono caratteristiche dei bambini, altre colpiscono in età avanzata - come avvenuto al papà di Mimmo Lucano - e possono essere asintomatiche per lungo periodo.Continua a leggere

Tumore del polmone : lotta e prevenzione arrivano al Festival del Cinema di Venezia : La lotta e la prevenzione del Tumore del polmone arriva al Festival del Cinema di Venezia. Oggi pomeriggio alla Mostra (ore 16) sarà proiettato il cortometraggio intitolato: “Roller Coaster – Montagne russe”. La storia è basata su casi clinici reali e la regia è affidata alla mano esperta di Manuela Jael Procaccia, mentre la sceneggiatura nasce dalla sua collaborazione con la prof.ssa Silvia Novello (Presidente di WALCE – Women ...

“Ho un Tumore - mi sto curando da qualche anno”. Il racconto della cantante : Ha raccontato per la prima volta in televisione della sua lotta contro la malattia. Ha dichiarato che preferisce non pensarci per cercare di vivere, per quanto possibile, serenamente la propria vita. «Sono una donna molto forte, mi sto curando come fanno tutti quanti – spiega – mi hanno detto “Hai un problema, hai un calcinoma, bisogna operarlo”. L’ho operato d’urgenza ma non mi ero reso conto di nulla, è una malattia subdola che non si ...

Lo yogurt contro il Tumore del colon retto (ma solo per gli uomini) : Lo yogurt contro il tumore del colon retto: consumarlo due volte (almeno) alla settimana diminuisce del 19% la probabilità di sviluppo di polipi intestinali e del 26% quella dell’insorgenza di quei polipi che più facilmente si possono trasformare in tumori maligni. Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista medica Gut dai ricercatori della Washington University di St. Louis. Il team ha esaminato più di 88 mila ...