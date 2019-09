Salvini contro il portone di Montecitorio | “Sprangarlo è sfregio al popolo” Fico

La polizia contro Salvini : “Ha promesso di pagare gli straordinari ma non ci sono i soldi” : Il sindacato italiano dei lavoratori di polizia, Silp Cgil, attacca l'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha più volte promesso di pagare gli straordinari arretrati al personale della polizia di Stato. Un pagamento mai avvenuto e che, per ora, secondo quanto scoperto in questi giorni, non avverrà: dal Viminale hanno fatto sapere che non ci sono le risorse.Continua a leggere

Voli di Stato - Corte Conti archivia procedimento contro Salvini : "Ma quei viaggi erano illegittimi" : I giudicihanno ritenuto "illegittima la scelta di consentire l'uso deiveliVoli per la finalità di trasporto aereo delMinistro e del personale al seguito" ma il danno erariale non è quantificabile

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì - 133 contrari. Il premier : «Nuovo inizio per l'Italia». Scontro in aula con Salvini. Il leader leghista : «Siete minoranza» : Conte bis, votata la fiducia al Senato: sono 169 i sì, 133 i voti contrari e 5 gli astenuti. E sono due i voti in meno rispetto alla fiducia ottenuta sempre al Senato dal primo...

Giuseppe Conte durissimo contro Matteo Salvini al Senato : "Perché non sei un leader" : Risponde al fuoco, Giuseppe Conte. Pochi minuti prima, al Senato, il durissimo intervento di Matteo Salvini, quasi 30 minuti di attacchi al "premier traditore". Da par suo, il presidente del Consiglio, apre il suo intervento replicando proprio all'ex ministro dell'Interno e leader della Lega: "Molte

Conte contro Salvini al Senato : "Voleva pieni poteri. Non vedo dignità dei suoi voltafaccia" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto oggi al Senato per la replica alle dichiarazioni che si sono susseguite dalle 10 nel giorno del voto di fiducia al nuovo esecutivo. Prima di concentrarsi sul programma di governo, già illustrato ieri alla Camera e in un lungo documento depositato stamattina anche al Senato, Conte ha voluto replicare all'opposizione che si è accanita contro di lui e contro il nuovo governo a suon di ...

Gabrielli contro Salvini che indossa la maglia della Polizia : 'La gente non è idiota' : Ora che Matteo Salvini non è più Ministro dell'Interno, il Capo della Polizia Franco Gabrielli ha voluto commentare l'abitudine del leader della Lega di indossare le maglie delle forze dell'ordine. A suo avviso non c'è motivo per cui un Ministro come lui possa indossare un indumento per affermare il suo ruolo. E, parlando del nuovo governo, sostiene che bisogna dare importanza prioritaria al nuovo contratto di lavoro degli agenti di Polizia. Le ...