Palermo | oltre mille km a piedi fino a Strasburgo | il cammino di fratel Biagio

Volo Malta-Palermo arriva con 18 ore di ritardo - odissea per oltre cento passeggeri : Lunghissima odissea per oltre un centinaio di passeggeri di un Volo della compagnia aerea Air Malta in partenza dall'aeroporto di Malta e diretto allo scalo aeroportuale di Palermo. Il viaggio sarebbe dovuto durare 45 minuti ma tutti sono arrivati a destinazione con 18 ore di ritardo. La compagnia : "Colpa di un fulmine e dei dipendenti in malattia"Continua a leggere

Scuola : Palermo - oltre 2300 bimbi negli asili comunali : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Più di 2300 bambini, tra zero e sei anni, verranno accolti quest'anno nei servizi educativi del Comune di Palermo e in quelli accreditati. Secondo i dati, forniti da Palazzo delle Aquile, nella primissima infanzia, ovvero tra zero e tre anni, 27 servizi a gestione diret

Palermo - ecco i primi abbonati : oltre al presidente Mirri c’è… Salvatore Ficarra : Il Palermo è ripartito. Dalla Serie D e dalla nuova proprietà. Dopo la presentazione di qualche giorno fa, si è aperta oggi la campagna abbonamenti. Fino a sabato, spazio ai vecchi abbonati che potranno confermare il proprio posto al ‘Barbera’. Lunedì e martedì toccherà ai vecchi abbonati che vorranno invece cambiare posto. Da mercoledì 21 agosto, inizia la vendita libera. Campagna aperta fino al 6 settembre. Il primo a ...

A Palermo nella settimana di Ferragosto oltre 200mila visitatori : Dal 12 al 19 agosto dall’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino viaggeranno 201.665 passeggeri, circa il 3 per cento in più (+ 5.840 in valore assoluto) rispetto allo scorso anno. I voli complessivi saranno 1.440, +3,15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Se venerdì 9 agosto sono stati superati 29mila passeggeri in transito, il 16 agosto, secondo le proiezioni dell’ufficio statistiche della Gesap, la società di gestione ...

Palermo è la città più amata del Sud - in arrivo oltre 200 mila turisti all’aeroporto : L’aeroporto di Palermo conferma il suo trend positivo, segno tangibile che la Sicilia continua a fare gola ai turisti anche per le ferie di Ferragosto. La città di Palermo è infatti al momento tra e città con il più alto gradimento tra i turisti italiani e stranieri e i dati che fornisce la Gesap lo testimoniano. Dal 12 al 19 agosto dall’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino viaggeranno 201.665 passeggeri, circa il 3 per cento in più (+ 5.840 ...

Incidenti : a Palermo oltre duemila nel 2018 : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) – Sono 2.044 gli Incidenti stradali, con lesioni a persone, avvenuti a Palermo nel 2018. Gli scontri hanno provocato 20 morti e 2.787 feriti. A fornire i dati è l’ufficio statistica del Comune di Palermo. Rispetto al 2017, sono diminuiti sia il numero degli Incidenti – passati da 2.169 a 2.044, -5,8% – che il numero dei feriti – da 2.977 a 2.787, -6,4%. In calo, nel 2018, anche le ...

Mafia : processo ‘Montagna’ - a Palermo condanne per oltre 400 anni (2) : (AdnKronos) – La pena più alta, venti anni di carcere, è stata inflitta a Francesco Fragapane, Luciano Giuseppe Spoto ha avuto 19 anni e 8 mesi di reclusione, Diciannove anni e quattro mesi a Giuseppe Nugara, 17 anni a Salvatore Di Gangi, sedici anni a Vincenzo Mangiapane, stessa condanna per Calogero Limblici, 14 anni a Antonino Vizzi, 14 anni a Vincenzo Cipolla, 13 anni e 8 mesi a Massimo Spoto, 13 anni e 4 mesi per Raffaele La ...