Mistero Superenalotto | il vincitore di Lodi non ha ancora riscosso i 209 milioni

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Era il 13 agosto quando un uomo di cui non si conosce l'identità ha centrato il Sei delcon una schedina da 2 euro, vincendo il premio record di 209di euro. Il fortunatoè diventato milionario, ma per il momento solo in teoria, perchè non hala maxi vincita. Ha tempo fino all'11 novembre per reclamarla, dopodichè i soldi finiranno nelle casse dell'Erario e non sarà più possibile riscuoterli.

citynowit : “Mistero sul vincitore del mega importo record. Ha perso la schedina? Non si è reso conto della somma vinta? Tra du… - stregastregonza : Superenalotto, la vincita record di Lodi non è stata ancora incassata: mistero fitto sul giocatore… - Italia_Notizie : Superenalotto, mistero sul vincitore: i 209 milioni non sono stati incassati Video -