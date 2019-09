Cosa cambia sull’immigrazione col nuovo governo?

Fonte : wired

(Di mercoledì 11 settembre 2019) (foto: ANNE CHAON/AFP/Getty Images) L’arrivo di Luciana Lamorgese al Viminale al posto di Matteo Salvini ha portato con sé una prima novità in tema di immigrazione: ilministro dell’Interno ha deciso di non emettere nessun provvedimento che vieti l’ingresso in acque italiane alla Ocean Viking, la nave gestita dalle ong Sos Méditerranée e Medici senza Frontiere che nei giorni scorsi ha soccorso 84 migranti e chiesto un porto per far sbarcare i suoi passeggeri. Lamorgese non ha rilasciato dichiarazioni a questo proposito e non si sa se abbia preso questa decisione da sola o in accordo con Lorenzo Guerini e Paola De Micheli, i due ministri del Partito democratico a capo rispettivamente del ministero della Difesa e di quello delle Infrastrutture e dei trasporti. Nei giorni scorsi però tutti e tre avevano annunciato di volersi distanziare dalla precedente strategia di ...

