Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Ladiè pronta a mettere sul piatto quasi 31,6di sterline, circa 36di, per arrivare a unacon ilExchange, gruppo che controlla il listino della City di Londra ma anche l’italiana Piazza Affari. Ladiè tenuta a fare un’offerta d’acquisto vincolante entro il 9 ottobre. L’idea è quella di “unire le due società” nella corsa alle economie di scala e alle innovazioni tecnologiche che sta interessando i mercati finanziari. Ma il buon esito dell’operazione, dopo un’eventuale Brexit attualmente in programma per il 31 ottobre, sposterebbe il Regno Unito da un’influenzapea e, nella volontà dichiarata di Donald Trump, americana a una che guarda più a est, verso i principali centri economico-finanziari asiatici. Un’eventualedarebbe vita a un vero e proprio gigante ...

sole24ore : #Borsa di #HongKong offre 36 miliardi di euro per la Borsa di #Londra. #PiazzaAffari potrebbe diventare cinese… - Blinky74 : RT @fattoquotidiano: Borsa di Hong Kong offre 36 miliardi di euro per una fusione con il London Stock Exchange. Tra le controllate anche Pi… - sue_ric : RT @fattoquotidiano: Borsa di Hong Kong offre 36 miliardi di euro per una fusione con il London Stock Exchange. Tra le controllate anche Pi… -