Nord Irlanda,molotov su polizia a Derry

Lairlandese è stata attaccata con, a, mentre erano in corso perquisizioni alla ricerca di attrezzature per costruire bombe. Gli agenti avevano fatto evacuare 15 abitazioni per sicurezza, ma alcuni giovani si sono radunati prendendoli di mira. La tensione è tornata a salire nella regione dopo la scoperta di un ordigno a Strabane,che secondo gli investigatori era legato alla Nuova Ira, gruppo terroristico repubblicano dissidente nato nel 2012, che non ha mai accettato gli accordi di pace del 1998.(Di martedì 10 settembre 2019)