Missione indiana Chandrayaan-2 | perché atterrare sulla Luna è così difficile?

(Di martedì 10 settembre 2019) L’India punta allama la strada sembra più tortuosa del previsto: lo dimostra il tentativo di atterraggio non riuscito del lander Vikram della-2. Lo scorso 6 settembre, dopo essersi separato dalla sonda madre, Vikram ha iniziato la sua discesa sul suolore ma – ricorda Global Science – a pochi secondi dal touchdown le comunicazioni con il centro di controllo di Bengaluru sono andate perse. L’agenzia spaziale(Isro) ha comunicato ieri con un tweet che il lander è stato ritrovato, localizzatosuperficie dellagrazie all’orbiter della, che ha rilasciato un’immagine termica attualmente in fase di analisi per verificare che si tratti realmente del veicolo. Isro ha inoltre comunicato che, nelle prossime due settimane, tenterà di ripristinare i contatti con Vikram, per valutare anche le condizioni del rover Pragyan che ...

