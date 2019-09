Migranti,Ocean Viking ne salva altri 34

Laha tratto in salvo altre 34 persone. Lo fa sapere Medici Senza Frontiere. L'imbarcazione,che due giorni fa aveva giàto 50 persone, ne ha accolto queste ultime, che si trovavano a bordo di una barca a vela. La barca si trovava in difficoltà a causa del peggioramento delle condizioni climatiche in mare. Tra i 34ti ci sono anche una donna incinta e un bambino di un anno.(Di martedì 10 settembre 2019)