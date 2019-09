Il Bisconte passa e nella Lega pensano a come moderarsi

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 10 settembre 2019) Roma. E’ il giorno della rassegnazione, per la. E della normalizzazione, per il governo delche incassa la fiducia definitiva al Senato. Matteo Salvini parla un po’ sotto tono in un’Aula in cui stancamente ciascuno recita il ruolo suo. E allora tra la nuova maggioranza e la nuova oppos

CarmineFotia : @SalernoSal @La7tv @welikeduel @zdizoro come sarà cambiata la camminata del BisConte? E poi raccontare le imprese d… -