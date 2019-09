Formula 1 | l’incidente di Peroni a Monza non è servito a nulla | la FIA non cambia idea

Fonte : sportfair

(Di martedì 10 settembre 2019) Michael Masi ha rivelato come i dissuasori non verranno rimossi dai circuiti, nonostante il terribile incidente che ha coinvoltoL’incidente che ha coinvolto Alexnel corso della gara di3 è ancora davanti agli occhi di tutti, la macchina del pilota australiano è stata letteralmente sbalzata in aria, finendo a testa in giù contro le barriere. photo4/Lapresse Un crash che comunque non spingerà la FIA ad eliminare i dissuasori, come rivelato dal Direttore di Gara Michael Masi: “non credo che toglieremo il dissuasore, è stato un incidente strano, non c’è un modo migliore per dirlo, anche se lo riguardiamo adesso. Da parte nostra, continueremo ad osservare tutto, quali possono essere le soluzioni. E sicuramente quando troveremo qualche soluzione migliore ci evolveremo. Ma anche in questo caso bisogna considerare che le curve sono ...

Italia_Notizie : Le Parisien: «Schumacher a Parigi per una cura segreta» Cinque anni fa l’incidente del pilota più vincente della… - infoitsalute : Formula 2, peggiorano le condizioni di Correa dopo l’incidente con Hubert: è in coma indotto - Map_killer : @notrealsebaros F1 uccisa dai regolamenti .. non si può uscire dalle righe bianche, non si può buttare fuori pista… -