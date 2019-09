Da ‘Conte-Monti’ all”uomo che sussurrava a Merkel’ | tutti gli attacchi di Salvini al

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) Un solo obiettivo. Attaccare Giuseppe Conte a più riprese. Matteo, durante il suo intervento in Aula al Senato per la fiducia al governo ha prima bollato come “Conte-Monti” il presidente del Consiglio, accusandolo di incassare la fiducia dello stesso ex premier e di Casini. Poi, l’ha soprannominato “l’uomo chealla Merkel” (rievocando un vecchio fuorionda tra il presidente del Consiglio e la cancelliera tedesca, ndr). Ma non solo:, tra i cori ‘dignità’ lanciati dal gruppo Lega, ha finito pure per scomodare con una citazione Aristotele, pur di attaccare quel premier con cui il rapporto è logoro da settimane, già prima della crisi del governo gialloverde. Un intervento pesante finito però tra le risate dell’Aula per l’errore della presidente del Senato Casellati che, per richiamare il leader della ...

