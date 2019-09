Padre ossessionato dal suo lavoro scopre in videoconferenza che il figlio di 8 anni è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2019) J.R. Storment è un imprenditore americano che ha dedicato gli ultimidella sua vita interamente al, trascurando così la sua famiglia. Fondatore di Cloudability, una piattaforma che migliora visualizzazioni, ottimizzazione e governance dei siti web, l’uomo era spesso lontano da casa pere proprio mentre era alha scoperto che uno dei suoi due gemelli è morto nel sonno. Secondo quanto ha raccontato ai giornali sua moglie, Jessica Brandes, è stata lei a trovare il bambino di 8senza vita nel suo letto, nella loro casa che si trova in Oregon, negli Stati Uniti. Già tre settimane prima del decesso, il piccolo aveva iniziato a soffrire di una rara complicazione relativa a una lieve epilessia infantile. Quella mattina, ilè uscito di casa per andare a lavorare senza fermarsi a controllare i bambini che ancora dormivano e così ha scoperto della morte ...

