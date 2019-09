Le vacanze sono un lontano ricordo? Ecco qualche consiglio per ripartire al meglio

vacanze - quanti sono quelli che le organizzano online – infografiche : Vacanze, quanti sono quelli che le organizzano online – infografiche Qualcuno in realtà sta partendo ora, approfittando di prezzi più favorevoli, ma per la maggior parte delle persone le Vacanze sono in realtà finite. quanti hanno usato il web per prenotarle e organizzarle? Molti, sempre di più, lo sappiamo, ma i dati differiscono molto in base al Paese e soprattutto l’età, e sono molto interessanti. Ci parlano di una Europa ...

Chiara Nasti e Ugo Abbamonte sono tornati insieme - si erano lasciati prima delle vacanze estive : Ritorno di fiamma a Mykonos per Chiara Nasti e Ugo Abbamonte. Dopo la crisi vissuta circa un mese fa, la nota influencer e il compagno sono tornati insieme. È stata la stessa Chiara a condividere su Instagram una foto del riavvicinamento. "Il mio cuore" ha scritto, e il compagno ha aggiunto: “Ricominciamo da qui”.Continua a leggere

Ciclismo - Vincenzo Nibali torna in gara : da domani al Giro di Germania - il rientro dopo le vacanze. Ci sono anche Thomas e Alaphilippe : Vincenzo Nibali è pronto per tornare in gara, da domani lo Squalo sarà infatti protagonista al Giro di Germania: quattro tappe abbastanza ondulate, terreno perfetto per scaldare la gamba dopo le vacanze estive e per ritrovare la giusta confidenza con la bicicletta in vista della seconda parte di stagione. Il siciliano, a un mese di distanza dalla bellissima vittoria di tappa al Tour de France (si impose a Val Thorens lo scorso 27 luglio), si ...

Non sono vacanze senza food selfie - italiani pazzi per l'autoscatto alimentare : Il ricordo più gettonato delle vacanze è il 'food selfie' con poco meno di un italiano su quattro (23%) che posta sempre o spesso agli amici e conoscenti o sui social fotografie dei prodotti tipici scoperti, dei piatti consumati fuori casa o preparati in cucina durante le vacanze estive. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del primo controesodo dell'estate degli italiani che portano con se il ...

I furbetti dell’estate - controlli sugli affitti delle case-vacanze : 2 su 3 sono irregolari : Da giugno sono stato rafforzate le verifiche nelle località balneari, di montagna e nelle città d’arte. I casi più numerosi...

Due affitti su tre di case per le vacanze sono in nero : Da giugno ad oggi, la Guardia di Finanza ha effettuato 404 controlli sui proprietari di seconde e terze case per gli affitti nelle località di vacanza: in 256 casi, in pratica due su tre, sono emerse irregolarità, per un totale di 1.680 violazioni. In Sardegna, Puglia, Toscana, Emilia Romagna e Lazio i casi più numerosi. Due esempi tra tanti. Nelle "Cinque terre", l'80% degli operatori turistici controllati aveva dichiarato di disporre ...

Miley Cyrus - anche le sue vacanze sono italiane : John Legend e Chrissy Teigen in LiguriaHeidi Klum e Tom Kaulitz a CapriHeidi Klum e Tom Kaulitz a CapriKaty Perry e Orlando Bloom a PanareaKaty Perry e Orlando Bloom a PanareaKaty Perry e Orlando Bloom a PanareaDavid e Victoria Beckham in PugliaDavid e Victoria Beckham in PugliaLeonardo DiCaprio e Camila Morrone a PositanoBradley Cooper a PanareaHelen Mirren in Salento Emilia Clarke sulle DolomitiEmilia Clarke sulle DolomitiMiley Cyrus si unisce ...

Kylie Jenner - le vacanze con le amiche sono a bordo di un jet privato personalizzato - : Francesca Galici Se avere un aereo privato può essere considerato un lusso, averlo personalizzato lo è certamente di più ma per Kylie Jenner, la più giovane miliardaria self-made, nulla sembra essere impossibile sono pochi quelli che si possono permettere un jet privato, ancora meno sono quelli che se lo possono permettere completamente customizzato. Tra questi c'è Kylie Jenner, una delle influencer e modelle più amate e seguite dei ...