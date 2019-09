Alzheimer | che oltre alla memoria | ruba anche le parole

Alzheimer : le donne sono più a rischio - svelate cause genetiche e di connessioni neuronali : Alzheimer : statisticamente le donne si ammalano molto di più di rispetto agli uomini. In un primo momento gli studi in merito a questa malattia mettevano in relazione questa incidenza con la longevità delle donne . Studi recenti, invece, hanno scoperto che l’insorgenza della malattia nelle donne potrebbe dipendere direttamente dalla genetica e da alcuni meccanismi del cervello che si determinano solo in quello femminile. Alzheimer : perché la ...

L’Alzheimer può essere una forma di diabete : attenzione agli zuccheri : Diminuire gli zuccheri assunti quotidianamente non è solo un toccasana per la forma fisica e la linea, ma lo è anche per la mente. A mettere in guardia dal consumo dei carboidrati è il dottor Vincenzo Liguori, biologo e nutrizionista, che riporta i risultati di una ricerca condotta negli USA. Si tratta di uno studio di un gruppo di ricercatori della Johns Hopkins University School of Medicine, di Baltimora, nel Maryland, che spiega come ...