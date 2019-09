Lotta all’ultimo sangue per le poltrone nel Movimento 5 Stelle Ecco cosa sta succedendo

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 8 settembre 2019) Periodo di ansie per il governo Conte, con il premier impegnato sul discorso programmatico che terrà lunedì mattina in Parlamento in occasione del primo voto di fiducia alla Camera. Non si ferma, però, la caccia al sottogoverno in vista della definizione della squadra dei sottosegretari e viceministri che verrà chiusa in settimana, dopo aver incassato in via libera di Montecitorio e palazzo Madama. Le caselle da riempire sono 40/45, che con i 21 ministri assicurerebbero al Conte 2 una fisionomia simile, ma non superiore, al Conte 1. Le quote sono da distribuire tra i due maggiori azionisti, anche se nelle nomine di sottogoverno bisognerà tenere conto di Leu ma anche di quegli alleati che sono presenti in Senato (come il Psi, che ha un voto con Riccardo Nencini), dove il governo ha bisogno di fare il pieno di voti. Un motivo che, tra l’altro, fa scendere le quotazioni di alcuni senatori ...

