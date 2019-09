LIVE Nadal-Medvedev 7-5 | Finale US Open 2019 in DIRETTA | primo parziale allo spagnolo!

Fonte : oasport

(Di domenica 8 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.21 Rafaelvince il7 giochi a 5 contro un combattivo Daniilche dà filo da torcerespagnolo che chiude grazie alla solita consistenza nei momenti che contano: dopo lo scambio di break dei primi game, il set è stato equilibrato fino alvinto dal #2 al mondo. FINESET 7-5SET! Veronica del russo in rete eper l’iberico. 30-40 Back in rete didopo uno scambio durissimo in cui lo spagnolo ha variato tantissimo. 15-40 DUE SET POINT! MONTANTE PAZZESCO!si difende come può sulla diagonale ma poi lo spagnolo chiude vicino la rete. 0-30entra con i piedi in campo: chiude con il rovescio. 0-15spara a rete il rovescio diagonale. 6-5chiude a rete e si assicura il tie-break. 40-30 Gran back di rovescio del russo che ...

gizufeli : Rafael Nadal vs Matteo Berrettini | US Open 2019 Semi-Final ??Go Live? - wudunal : Rafael Nadal vs Matteo Berrettini | US Open 2019 Semi-Final ??Go Live? - Takuya_Makimura : Rafael Nadal vs Matteo Berrettini | US Open 2019 Semi-Final ??Go Live? -