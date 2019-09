Don Balon | Cristiano Ronaldo sarebbe lieto di accogliere Rakitic alla Juve a gennaio

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) Lantus è già al lavoro in vista dell'importante match della 3ª giornata di Serie A che la vedrà impegnata sabato 14 settembre alle ore 15:00 in trasferta contro la Fiorentina. Il mercoledì successivo, invece, i bianconeri debutteranno in Champions League in casa dell'Atletico Madrid. Tuttavia, in questo periodo di sosta dei campionati per lasciare spazio alle nazionali, sta tenendo banco nuovamente il calciomercato, nonostante la sessione estiva sia andata in archivio il 2 settembre. In vista delle prossime trattative di, il direttore sportivo Paratici sarà nuovamente chiamato a portare a termine quelle cessioni che non è riuscito a concretizzare nei mesi scorsi. I nomi dei possibili partenti nonro cambiati: innanzitutto ciro Mandzukic ed Emre Can (esclusi dlista Champions League) e poi si starebbe continuando a parlare di Perin e soprattutto di Dybala, ...

juveclub19 : 'La Juve su Rakitic, Cristiano Ronaldo lo attende' ROMA - Il calciomercato è chiuso, ma la Juventus già pensa agli… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#Juventus - Nuovo assalto a #Rakitic per gennaio: c'è anche il via libera di #Ronaldo (Don Balon) ??#CMITmercato ht… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Don Balon - Pronta una nuova offensiva della Juve per Rakitic -