Concorso Marine Litter Art dedicato alla memoria di Sebastiano Tusa | triplice vittoria al

Martin Eden - in Concorso a Venezia 76 il cinema inattuale di Pietro Marcello - con uno straordinario Luca Marinelli : Martin Eden è ambizioso, inattuale, ambiguo. E nel segno del lutto. Il film di Pietro Marcello è in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, dove è in odore di un premio che, non ci fosse l’annunciatissimo Joaquin Phoenix di Joker, dovrebbe andare allo straordinario Luca Marinelli. Un protagonista che sa assumersi il peso di un’opera stilisticamente ardita, che grazie alla capacità dell’attore di dosare silenzi ed elettricità, spirito di ...