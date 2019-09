Buon compleanno Francesco Gabbani | Roberto Donadoni…

Auguri 5 Anni : frasi di Buon compleanno per bambino e bambina : I 5 Anni di un bambino o di una bambina rappresentano un momento molto importante nella vita: a partire da quest’età si inizia a comprendere il valore delle parole, specialmente se queste vengono dettate dal cuore. Il giorno del compleanno è sempre una grande festa per ogni cucciolo che si accinge a spegnere ben 5 candeline… perché non festeggiare regalando anche un piccolo grande Augurio? Ecco una carrellata di frasi d’Auguri originali e ...

Juventus - il Buon compleanno del club bianconero all’Allianz Stadium : “Otto anni a casa” : “Otto anni a casa”. La Juventus celebra l’anniversario dell’inaugurazione dello Stadium, l’8 settembre 2011. “‘Finalmente abbiamo la nostra casa, abbiamo la nostra magnifica squadra, abbiamo degli straordinari tifosi e saremo sempre uniti, oggi e domani, pronti a gridare insieme: Fino Alla Fine!’: queste le parole del nostro presidente, Andrea Agnelli, mentre tagliava il nastro dell’Allianz ...

Buon compleanno Athos d’Armiento - Arturo Diaconale - Eusebio di Francesco… : Buon compleanno Athos d’Armiento, Arturo Diaconale, Eusebio di Francesco… …Raffaele Costa, Mario Adorf, Daniele Capezzone, Donatella Raffai, Angelica Ippolito, Piero Badaloni, Christian, Claudio Sala, Davide Mengacci, Michele de Nadai, Marco Mario Milanese, Luca Bernabei, Alberto Giorgetti, Paolo Tosato, Giulia Lippi, Renzo Bossi, Piero Baffi, Alessandra Tava, Elena di Liddo, Chiara Scarabelli, Marco Benassi… Oggi 8 settembre compiono gli ...

Buon compleanno Dario Argento - Sergio Rizzo - Giovanni Toti… : Buon compleanno Dario Argento, Sergio Rizzo, Giovanni Toti… …Chiara Puri Purini, Nicola Piepoli, Riccardo del Turco, Renato Minore, Paola Perissi, Mario Tessuto, Luigi Cozzi, Linda Lanzillotta, Marco Franzelli, Edi Angelillo, Eva Grimaldi, Andrea Molino, Andrea Gibelli, Michele Bordo, Stefano Feltri, Michele dell’Orco, Carolina Balsanti, Federico Casarini, Daniel Fabris, Marco Santucci, Daniele Piller Roner… Oggi 7 settembre compiono gli anni: ...

Camilleri : 'Buon compleanno maestro' - Parco ferroviario porto Empedocle ricorda lo scrittore (2) : (AdnKronos) - Grande festa Domenica 8 settembre con una giornata dedicata al teatro e alla scoperta diel cuore antico di Vigata, il centro storico di porto Empedocle teatro delle vicende del commissario Montalbano. Due i treni storici in programma: il primo partirà dalla stazione di Catania alle 9.2

Camilleri : 'Buon compleanno maestro' - Parco ferroviario porto Empedocle ricorda lo scrittore : Palermo, 6 set. (AdnKronos) - "Buon compleanno maestro!": Al via oggi al Parco ferroviario di porto Empedocle (Agrigento) il tributo ad Andrea Camilleri. Per il maestro Camilleri oggi sarebbero stati 94 anni: un traguardo mancato per poche settimane. Fondazione FS in collaborazione con l'associazion

Buon compleanno Massimo Maccarone - Fulco Pratesi… : Buon compleanno Massimo Maccarone, Fulco Pratesi… …Severino Antinori, Giuseppe Consolo, Gianbattista Baronchelli, Nicola Danti, Carlo Cudicini, Tommaso Philip d’Anversa, Nicola Strambelli, Denis Tonucci, Ilaria Savioli, Martina Savioli, Niki Hendriks… Oggi, 6 settembre, compiono gli anni: Piergiorgio Branzi, giornalista, fotografo; Giuseppe Menegatti, regista; Daniele Barioni, tenore; Salvatore de Giorgi, arcivescovo, cardinale; Giuseppe ...

Buon compleanno Filippo Volandri - Andrea Porcu - Marianna Madia - Enrico Beruschi… : Buon compleanno Andrea Porcu, Marianna Madia, Gregorio Paltrinieri, Ezio Zefferi, Paul Volcker, Edoardo Longarini, Raquel Welch, Enrico Beruschi, Luca Verdone, Cinzia TH Torrini, Paolo Jannacci, Filippo Volandri, Flavio Lazzari, Alfred Gomis, Marc Tainon, Andrea Pittorino… Oggi 5 settembre compiono gli anni: Andrea Porcu, giornalista; Rudi Abele Compiani, ex calciatore; Ezio Zefferi, giornalista; Benito Garozzo, giocatore di bridge; Rolando ...

L’Uomo del giorno – Buon compleanno Leonardo : da calciatore a dirigente - la lunga carriera dell’allenatore : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, oggi è il compleanno di Leonardo, dirigente del Psg con un passato da calciatore e allenatore. Nella sua carriera da calciatore, Leonardo ha vestito le casacche di Flamengo, San Paolo, Valencia, Kashima Antlers, Paris Saint-Germain e Milan, l’esperienza con il club rossonero è stata veramente importante, ha ricoperto infatti diversi ruoli, da calciatore a ...

Buon compleanno Google! Oggi compie 21 anni : Buon compleanno Google, Oggi compie 21 anni: tanto è trascorso dal giorno in cui è stato fondato il noto motore di ricerca, che Oggi è diventato molto di più. Ha visto la luce in un garage della California, grazie al lungimirante lavoro di Larry Page e Sergey Brin. Il termine “google” deriva da “googol“, utilizzato in matematica per indicare il numero 1 seguito da cento zeri. Il dominio di Google è stato registrato il 15 ...

Buon compleanno Carmen Consoli - Amadeus - Maddalena Crippa… : Buon compleanno Amadeus, Bruno Socillo, Giorgio dell’Arti… …Riccardo Meggiorini, Carmen Consoli, Cino Ricci, Renata Pisu, Umberto Broccoli, Giulietto Chiesa, Stefania Casini, Ilvo Diamanti, Fatih Terim, Maddalena Crippa, Renzo Lusetti, Manuela Ghizzoni, Francesco Fiori, Filippo Nogarin, Chiara Dedè, Stefano Gross, Marta Bechis, Antonio Celentano, Silvia Stibilj… Oggi 4 settembre compiono gli anni: Bruno Socillo, giornalista; ...

Buon compleanno Natalia Estrada - Angelo Pennacchioni - Mario Draghi… : Buon compleanno Mario Draghi, Angelo Pennacchioni, Natalia Estrada, Paolo Cirino Pomicino, Luc Merenda, Tiziana Ferrario, Marco Baldini, Gianni Cuperlo, Maurizio Merluzzo, Martina Pinto… Oggi 3 settembre compiono gli anni: Angelo Pennacchioni, editore, imprenditore; Mario Villa, ex calciatore; Stelio Fenzo, fumettista; Alfio Rapisarda, arcivescovo; Edmondo Lorenzini, ex calciatore; Vic Nocera, paroliere, discografico, compositore; Paolo ...

Buon compleanno Sergio Chiamparino - Oscar Giannino - Franco Superchi… : Buon compleanno Oscar Giannino, Franco Fracassi, Mirko Rubeca, Sergio Chiamparino, Daniela Valentini, Alberto Monticone, Franco Bitossi, Piero Bianucci, Franco Superchi, Gian Carlo Sangalli, Fabrizio Palenzona, Silvia Ranalli, Andrea Balestri, Paola de Micheli, Riccardo Riccò, Nicola Natali, Ivan Castrogiovanni, Giacomo Bini, Francesco Manuel Bongiorno, Federico Pellegrino, Cristiano Biraghi… Oggi 1° settembre compiono gli anni: Franco ...

Buon compleanno a David Ospina : Compleanno in casa Napoli: David Ospina compie 31 anni David Ospina, portiere del Napoli, oggi compie 31 anni. Nato il 31 31 agosto 1988 a Medellin in Colombia, David è alla sua seconda stagione in azzurro. Tanti auguri da parte di tutta la redazione di ForzAzzurri.net e dei suoi lettori PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: [FOTO] Llorente é sbarcato a Fiumicino, le sue prime parole: “Speriamo di battere la ...