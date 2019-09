Anticipazioni UeD | Trono over del 7 settembre | Gemma sfila come Marilyn Monroe

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 8 settembre 2019) Sabato 7è stata registrata, agli studi Titanus, una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata interamente ai protagonisti del. Al centro di tutte le scene c'è stata sempreGalgani, seguita da Ida Platano, Riccardo Guarneri, Armando Incarnato e dal ritorno in studio di un'ex dama che l'anno scorso aveva lasciato lo show fra le polemiche, Anna Tedesco. Il ritorno di Anna Tedesco Le ultimedella seconda registrazione deldi Maria De Filippi segnalano che l'inizio della puntata è stata dedicata,sempre, aGalgani e alle sue frequentazioni amorose. Dopo l'ingresso in studio, la dama torinese ha annunciato di non voler proseguire la sua conoscenza con Cristiano, uno dei tre cavalieri che era approdato in trasmissione per lei la scorsa settimana. Dopo, ha dichiarato di aver lasciato il suo numero a tre cavalieri del parterre ...

