Miss Italia 2019 | si poteva dare di più

Fonte : davidemaggio

(Di sabato 7 settembre 2019) Alessandro Grecoè tornata in Rai dopo 7 anni, ed è come se non fosse mai andata via. Ma non in senso buono. Tralasciando qualsivoglia aspetto romantico di questa rentrée sulla tv pubblica, dopo anni di “esilio” forzato su La7, quel che colpisce maggiormente è il fatto che lo spettacolo sia rimasto fermo al 2012, con lo stesso schema, lo stesso ritmo, con quell’esatta struttura vetusta che lo aveva condotto all’oblio. Oblio dal quale, tristemente, a quanto pare si è imparato poco. Alessandro Greco ha svolto il proprio compito, molto emozionato in prima battuta – aveva il fiatone – e pomposo durante l’omaggio alla moglie Beatrice Bocci. Impegnato a seguire la liturgia, non è riuscito a trattenere facce ed interventi un po’ cabarettistici, che forse avrebbero funzionato con un pubblico in studio più partecipe e non del tutto ...

BenjieFede : Ci vediamo Domani sera alle 21:30 su @RaiUno alla finale di Miss Italia ???? - Corriere : Miss Italia 2019, la vincitrice è Carolina Stramare - giornalettismo : Stasera finale di #MissItalia. Ma come ha fatto il concorso a tornare sulle reti del servizio pubblico? Le conside… -