Migranti | Casarini | ' stracciare accordi Italia-Libia di Minniti e Gentiloni'

Migranti : Casarini - ‘Salvini pericolo sociale - usava Viminale per propaganda politica’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Savini è un pericolo sociale , ha fatto dell’odio e della discriminazione razziale il tratto principale della sua azione. usava il Viminale solo per fare propaganda politica, quel poco che ci andava…”. Lo ha detto all’Adnkronos Luca Casarini , di Mediterranea Saving Humans parlando dell’addio di Matteo Salvini al Viminale . “Speriamo che sia definitivo, nessuno ne ...

Migranti : Casarini - 'sequestro nave abuso di potere - miserabile vendetta Salvini' (2) : (AdnKronos) - Luca Casarini ribadisce ancora che è "fondamentale avere affermato che non è necessario aspettare che le persone siano in barella per farle scendere, o che stanno per morire. Sono persone che salvi in mare, sono persone che hanno pensato di morire e hanno visto morire altri. Il mare in