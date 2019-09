Maltempo | sul ghiacciaio Presena arriva la prima neve

Maltempo - nubifragi in Piemonte - tempesta di fulmini in Liguria - neve sulle Alpi : il punto della situazione : Siamo solo al 6 settembre ma l’estate sembra già un ricordo in buona parte dell’Italia, dove le temperature hanno subito un calo e le piogge, a volte anche violente, hanno preso il posto di sole e caldo. L’autunno sembra essersi già presentato al Nord Italia nelle scorse ore, soprattutto in Piemonte e in Liguria. Nella zona delle Langhe, in appena un’ora, nel pomeriggio di ieri, sono caduti fino a 130mm di pioggia ad Alba e nei paesi ...

Tragedia sull’Ortles - giovane precipita per 500 metri : nessuna speranza di trovarlo vivo - ricerche sospese causa Maltempo : È finita in Tragedia la scalata dell’Ortles per due giovani rocciatori tedeschi. Uno dei due è precipitato per oltre 500 metri. A causa delle condizioni avverse, le ricerche sono state sospese nel pomeriggio e riprenderanno solo domani. Nonostante l’ondata di maltempo, che ha portato neve fino a 2.400 metri, fosse stata annunciata da tempo, i due alpinisti hanno comunque deciso di affrontare la scalata della vetta più alta ...

Meteo - sull’Italia 3 giorni di Maltempo terribile in vista dell’arrivo in Europa dell’Uragano Dorian : Meteo – Il Nord Italia sta vivendo ore tipicamente autunnali, con freddo anomalo e forte maltempo: nella sola giornata odierna sono caduti 106mm di pioggia a Vallarsa, 103mm a Recoaro Terme, 78mm a Roverchiara, 75mm a Vigarano Mainarda, 70mm a Formignana, 66mm a Sorgà, 65mm a Goito, 54mm a Porto Tolle per le piogge torrenziali che hanno colpito tutto il settore centro/orientale dell’Italia settentrionale, dopo i fenomeni estremi di ...

Alpinista cade sull’Ortles a 3.800 metri : soccorsi complicati dal Maltempo : Sono rese difficili dal maltempo e dalla neve in quota le operazioni di soccorso per recuperare uno scalatore caduto nel canalone Minigerode, sull’Ortles. Secondo quanto riferisce il portale news Stol.it, l’incidente si è verificato nei pressi della vetta, ad una quota di 3.800 metri. A lanciare l’allarme è stato un compagno di cordata dell’Alpinista. Gli elicotteri non possono raggiungere il luogo dell’incidente a ...

Allerta Meteo : il Maltempo torna ad accanirsi sull’Italia - possibili fenomeni violenti e insistenti [MAPPE e DETTAGLI] : maltempo senza sosta sulle regioni settentrionali. Altro affondo perturbato nordatlantico e nuova bassa pressione sul medio-alto Adriatico e Nordest. Attenzione, perché i nuclei di vorticità in arrivo saranno ancora una volta significativi in un contesto di geo-potenziali sempre più compromesso, fino a 5600 gpdam sulle regioni alpine. Attacco nordatlantico dal sapore prettamente autunnale per diverse aree del Nord. I primi fronti perturbati ...

Maltempo : frana sulla strada delle Centovalli - al confine Italia-Svizzera : Le intense precipitazioni cadute durante la notte hanno innescato questa mattina una frana sulla strada delle Centovalli, al confine tra Italia e Svizzera, nel territorio del comune elvetico di Camedo. La strada viene percorsa quotidianamente da centinaia di lavoratori frontalieri che dalla Val Vigezzo raggiungono Locarno: molti sono stati costretti percorrere la strada della Valle Cannobina, raggiungendo la Svizzera passando dal Lago ...

Maltempo : domani allerta gialla sulla Sicilia : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Ancora pioggia sulla Sicilia. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico di livello 'giallo' per tutta l'isola.

Maltempo - morto il ciclista colpito da un fulmine mentre andava in bici sul Carso : Non ce l’ha fatta Andrea Bossi, il ciclista 50enne che sabato 24 agosto era stato colpito da un fulmine mentre percorreva in bicicletta un sentiero sul Carso triestino. Le sue condizioni erano parse subito molto gravi. Era stato rivenuto a terra in arresto cardiaco da alcune persone che si stavano allenando. I soccorsi erano intervenuti in pochi minuti e dopo numerosi tentativi erano riusciti a far ripartire il cuore. Il ciclista era stato ...

Maltempo - morto il ciclista colpito da un fulmine : andava in bici sul Carso : Non ce l’ha fatta Andrea Bossi, il ciclista 50enne che sabato 24 agosto era stato colpito da un fulmine mentre percorreva in bicicletta un sentiero sul Carso triestino. Le sue condizioni erano parse subito molto gravi. Era stato rivenuto a terra in arresto cardiaco da alcune persone che si stavano allenando. I soccorsi erano intervenuti in pochi minuti e dopo numerosi tentativi erano riusciti a far ripartire il cuore. Il ciclista era stato ...

Maltempo Salento - fulmine si abbatte sulle case : danni e allagamenti : Un forte temporale ha colpito alcuni comuni del Salento e anche Lecce causando allagamenti, caduta di alberi e disagi alla circolazione stradale. A Veglie, nel Leccese, due abitazioni in periferia sono state danneggiate dalla caduta di fulmini. In una casa in via Isonzo il fulmine ha anche generato un incendio, senza persone ferite. La statale 16 che collega Lecce a Maglie e’ inoltre rimasta a lungo chiusa nel tratto di Zollino per la ...

Maltempo Toscana - allagamenti a Firenze : frana sulla Montagna pistoiese : Pioggia e Maltempo in Toscana, in particolare nel capoluogo interessato da un violento temporale. allagamenti a Firenze, mentre una frana ha interrotto – ma i vigili del fuoco cercano di ripristinare la viabilità almeno su un senso unico alternato – la statale 12 del Brennero dopo località Lima verso l’Abetone. A Firenze i vigili del Fuoco stanno intervenendo in diverse zone della citta’ per fronteggiare a questo momento ...

Maltempo a Roma - allagamenti e alberi caduti. Ai Castelli fiumi di acqua e fango sulle strade : Rami caduti e strade allagate a causa del Maltempo che oggi pomeriggio ha colpito la Capitale. A causa delle forti piogge i vigili del fuoco hanno chiuso il sottopasso Appia bis in direzione...

Traffico : rientro da bollino rosso sulle autostrade - allerta Maltempo : Traffico: rientro da bollino rosso sulle autostrade, allerta maltempo In molti rientrano in città dalle vacanze e sulla rete autostradale si registrano code e rallentamenti, in alcuni casi dovuti a incidenti. Condizioni meteo instabili: la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la ...

Maltempo - temporali e grandine sull’Italia : allerta protezione civile in sette regioni : A causa di un’area di bassa pressione in transito tra le due isole maggiori, nelle prossime ore assisteremo a un peggioramento delle condizioni meteorologiche su molte zone del Paese con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità, accompagnate da vento e grandine.Continua a leggere