Lucano : Beppe Fiorello - ‘Bentornato a casa Mimmo - ora nostro film su Rai 1’ : Palermo, 7 set. (AdnKronos) – “Bentornato a casa # Mimmo Lucano anch’io sono fiducioso di portare nella sua casa naturale, Rai 1,il nostro film ‘Tutto il mondo è paese’ che ti racconta con estrema verità e, con grande gioia mi stringo a te e la tua famiglia. Il tempo ti darà ragione!”. Così, su Twitter Beppe Fiorello , dopo la revoca del divieto di dimora per l’ex sindaco di Riace Mimmo ...

Lucano e le casa a Beppe Fiorello pagata coi soldi per i migranti : Michel Dessì I soldi destinati ai profughi usati per ristrutturare la casa data a Beppe Fiorello e alla sua troupe che si trovavano a Riace per girare il film sulla vita di Mimmo Lucano Beppe Fiorello a spese dello Stato nella casa destinata agli immigrati di Riace (guarda il video). Sì, l’attore che avrebbe dovuto interpretare il sindaco dell'accoglienza Mimmo Lucano nella fiction (oggi sospesa) Tutto il mondo è paese finisce, a sua ...