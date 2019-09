Festival Venezia: Leone d'oro a 'Joker'

Ild'oro della 76esima Mostra del cinema diva a '' di Todd Phillips, grazie alla risata da brividi di Joaquin Phoenix. Gran premio Giuria a Roman Polanski per il suo 'J'accuse'.d'Argento (migliore regia) a Roy Andersson per About Endlessness. Coppa Volpi (miglior attore) a Luca Marinelli in Martin Eden di Pietro Marcello. Miglior attrice Arianne Ascaride in Gloria Mundi. Miglior sceneggiatura a Yonfan,regista di No.7 Cherry Lane. Premio Speciale Giuria a La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco.(Di sabato 7 settembre 2019)