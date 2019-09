Trovata una nuova vulnerabilità zero-day su Android

Trentino - nuove tracce dell'orso M49 : Trovata uccisa una manza : L'animale, ricercato dal 15 luglio dopo che era scappato da un recinto, avrebbe colpito nella zona del Lagorai, a cavallo tra Fiemme e Valsugana. Le due province di Trento e Bolzano hanno emanato le ordinanze di cattura, la Lav ne chiede il ritiro

Rovereto - 43enne Trovata morta nel giardino di un locale : il compagno è sospettato di averla uccisa dopo una lite : Una donna di 43 anni è stata trovata morta a Nago Torbole, nel Garda trentino, nel giardino vicino a un locale. Sul corpo della vittima, residente a Rovereto, sono stati trovati segni di gravi lesioni. Secondo quanto riporta La voce del Trentino, i carabinieri, intervenuti la mattina del 5 settembre dopo una telefonata del compagno, sospettano che sia stato proprio lui a ucciderla. Stando alle ricostruzioni, i due ieri sera avevano avuto una ...

Bologna - incendio in un fienile a Castello d'Argile : Trovata una donna senza vita : Una drammatica vicenda si è consumata a Castello d'Argile, nel Bolognese, dove nel pomeriggio di ieri 3 settembre è stato trovato in un fienile andato in fiamme un corpo senza vita che, stando alle prime indiscrezioni, potrebbe essere di una donna di nazionalità marocchina. Purtroppo la vittima è risultata irriconoscibile, poiché carbonizzata dalle fiamme e rinvenuta sotto le macerie dell'edificio. Nella giornata di oggi, 4 settembre, potrebbero ...

Trovata morta in una casa piena di gas a Roma - si cerca il compagno : Una Romana di 59 anni è stata Trovata morta in casa in zona Acilia, nel quadrante sud di Roma. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto ieri nel suo appartamento saturo di gas dai carabinieri di Ostia. Al momento gli investigatori ipotizzano un omicidio-suicidio. Si cerca il compagno della donna. In casa è stato trovato un biglietto in cui lasciava intendere la volontà di farla finita. È ...

Varese - 20enne Trovata morta in un campo : ipotesi suicidio dopo una lite con il ragazzo : Avrebbe deciso di togliersi la vita, ingerendo dei farmaci, dopo una lite con il fidanzato. Così sarebbe morta la 20enne il cui cadavere è stato trovato ieri in un campo a Busto Arsizio, in provincia di Varese, dal proprietario dell’area che falciava l’erba. A dirlo le indagini della Polizia di Stato coordinata dalla procura di Busto Arsizio. Secondo i primi risultati dell’autopsia di oggi sul corpo della ragazza non sarebbe ...

DONNA UCCISA A COLPI IN TESTA/ Arezzo - Trovata legata a letto : era una prostituta? : Una DONNA brasiliana, forse una prostituta, è stata UCCISA a COLPI in TESTA ad Arezzo: il suo corpo legato al letto, ammazzata da un cliente?

Omicidio a Ferrara - donna Trovata morta in casa : uccisa dopo una lite : La 34enne è stata aggredita in mattinata a Copparo. Ricoverata in ospedale con delle gravi ferite dopo una lite, il suo cuore si è spento nel pomeriggio. Sarebbe stato colpita brutalmente da un uomo con un corpo contundente. Ora si indaga per Omicidio.Continua a leggere

Cina : Trovata una foresta di alberi a rischio estinzione : trovata in Cina una foresta di alberi a rischio estinzione: sono circa 1.100 abeti dello Ziyuan, un raro albero che si ritiene abbia meno di 2.000 esemplari maturi. Gli abeti sono stati individuati dai ricercatori nel Parco Nazionale Hunan Nanshan nella Cina centrale. L’abete di Ziyuan, o abies ziyuanensis, è una pianta protetta di Classe A in Cina ed è classificata come ‘in pericolo’ nella Lista Rossa Iucn delle specie ...

Anziana fa una passeggiata in montagna : Trovata morta : Una donna triestina di 82 anni è deceduta mentre faceva una passeggiata nella zona di Passo Monte Croce Comelico nel bellunese. La donna, ospite da anni di un albergo sul Passo e abituata a muoversi da sola, è morta probabilmente in seguito a un malore. Le telecamere della struttura l’hanno ripresa per l’ultima volta nel pomeriggio mentre usciva per una passeggiata. Dopo averla attesa invano e avere richiesto inutilmente informazioni ...

Una salma è stata riTrovata piena di formiche all'ospedale di Scafati a Salerno : La salma di una donna è stata ritrovata piena di formiche nella sala mortuaria dell’ospedale di Scafati (Salerno). A denunciare l’episodio - come riportano alcuni quotidiani - sono stati i familiari della 61enne di Angri che hanno presentato una denuncia ai carabinieri. Il pm della Procura di Nocera Inferiore, Federica Lo Conte, ha disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche.Nelle prossime ore sarà ...

Ecco l'ultima Trovata di Igor il russo : "Voglio una cella in Italia" : Aurora Vigne Con la possibile estradizione, per i legali italiani sarà più facile preparare la carta della richiesta di perizia psichiatrica alla Corte d'assise d'appello per fare ricorso Vuole scontare l'ergastolo in una cella in Italia e non in Spagna. È questo che chiede Igor il russo. Il killer, che in realtà si chiama Norbert Feher, è stato condannato dai giudici in Italia per l'omicidio di Davide Fabbri e Valerio Verri. In quel ...

Fiumicino : anziana si allontana per fare una passeggiata - Trovata morta nel bosco di Tragliata : Una donna irlandese è scomparsa nel pomeriggio di ieri nella zona del bosco di Tragliata, frazione nel nord del comune di Fiumicino: la 70enne si è allontanata dai familiari per fare una passeggiata ed è stato il mancato rientro a fare scattare l’allarme. Da accertare le cause del decesso e se riconducibili ad un malore. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del fuoco, con l’ausilio di un elicottero, i carabinieri, ...

Grecia - Trovata morta una scienziata britannica dispersa da due giorni : La donna era uscita a fare jogging lunedì 5 agosto ma non è mai tornata. Era in vacanza con il fidanzato