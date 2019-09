Miss social | Miss delle Miss e le altre fasce speciali | gaffe di Greco

Giulia Salemi consegna la fascia di Miss social a Myriam Melluso : Oggi, venerdì 6 settembre, andrà in onda su Rai 1 l'attesissima finale di Miss Italia 2019. Le emozioni diventano sempre più forti sia per le finaliste che per gli ospiti di questa sera. Tra questi ci sarà anche Giulia Salemi, terza classificata a Miss Italia 2014 che, per l'occasione, ha consegnato la fascia di Miss Social e ha raccontato le sue sensazioni prima di approdare sul palcoscenico del PalaInvent di Jesolo: "Che emozione essere qua. ...

"Ecco perché ho detto si allo Zecchino d’oro". Antonella Clerici risponde su i social al rifiuto di Miss Italia - : Carlo Lanna Su Twitter Antonella Clerici spiega perchè ha accettato la conduzione dello Zecchino d'Oro e ha rifiutato Miss Italia, e a quanto pare non ha nessun rimorso in merito alla scelta Ha lasciato di stucco la decisione da parte di Antonella Clerici di rifiutare la conduzione di Miss Italia e di accettare quella dello Zecchino d’oro. Le ragioni della scelta arrivano su i social in cui, la giunonica e frizzante presentatrice, ...

ComMissione Ue - per Ursula von der Leyen è il giorno del voto : socialisti spaccati - ma va verso la maggioranza : Ha annunciato che domani darà le dimissioni da ministro della Difesa del governo di Angela Merkel, a prescindere dall’esito del voto di oggi. Cioè quello per succedere a Jean-Claude Juncker alla guida della Commissione europea, diventando così la prima donna al vertice dell’Unione. Ursula von der Leyen si presenta davanti alla plenaria a Strasburgo alle 9 e nove ore dopo è prevista la votazione. Liberali e popolari hanno già ...