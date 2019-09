Juve e Barça a gennaio potrebbero riprendere la trattativa per lo scambio Can-Rakitic

Domenech - giornalista spagnolo : 'Rakitic voleva la Juve ma non c'è stata intesa col Barça' : Il calciomercato estivo si è chiuso il 2 settembre ed esaminando le trattative che hanno riguardato la Serie A, probabilmente la società più attiva è stata l'Inter, in particolar modo l'ultimo giorno di mercato in quanto è riuscito a risolvere la grana Icardi, cedendolo in prestito al Paris Saint Germain. Un'altra società che ha fatto importanti acquisti in estate è stata sicuramente la Juventus, che in tema arrivi ha deliziato i tifosi ...

Saltato lo scambio Can-Rakitic - Juve e Barça potrebbero riprendere i discorsi a gennaio : La sessione di calciomercato ha chiuso i battenti lunedì sera, con la Juve che non è riuscita a concretizzare alcuni affari in corso e tra questi ci sarebbe l'acquisto di Ivan Rakitic. Il croato dopo un quinquennio di successi con il Barcellona è finito ai margini del progetto del tecnico Valverde, per cui sarebbe stato ben felice di cambiare aria per respirare quella di Torino. I motivi del mancato affare Il giocatore verso gli ultimi giorni di ...

Sorteggio Champions League : Juve-Atletico. Napoli-Liverpool e Barça-Inter. L’Atalanta pesca il City - ma limita i danni : Sorteggio Champions League- Tutto pronto per i sorteggi di Champions League della fase a gironi. Montecarlo si prepara alla solita cerimonia la quale andrà in scena a partire dalle ore 18:00. Juventus unica italiana testa di serie. Napoli in 2^ fascia, Inter in 3^ fascia e Atalanta in 4^ fascia. Pericolo Real Madrid per la […] L'articolo Sorteggio Champions League: Juve-Atletico. Napoli-Liverpool e Barça-Inter. L’Atalanta pesca il ...

Ci sarebbe un filo diretto tra Juventus e Barça : sul tavolo anche Bernardeschi e Rakitic : Queste sono le ultime ore di mercato e tutte le società sono al lavoro per cogliere le ultime opportunità per rinforzare le rispettive rose. anche la Juventus sarebbe al centro di alcune trattative e in particolare avrebbe un filo diretto con il Barcellona e le parti avrebbero messo sul tavolo diversi giocatori. Stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio, i nomi al centro dei discorsi tra i blaugrana e i bianconeri sarebbero quelli di Daniele ...

Calciomercato Juventus - si lavora allo scambio Rakitic-Bernardeschi con il Barça : c’è un ostacolo da superare : I due club stanno lavorando allo scambio tra il croato e l’italiano, ma l’operazione non si sblocca per il conguaglio chiesto dai bianconeri Il mercato della Juventus non è ancora terminato, il club bianconero sta lavorando insieme con il Barcellona a due possibili scambi che al momento vengono tenuti in stand-by. Spada/LaPresse Il primo riguarda quello tra Rakitic e Bernardeschi, i bianconeri infatti chiedono un conguaglio ...

[FOTO] Llorente é sbarcato a Fiumicino - le sue prime parole : “Speriamo di battere la Juventus” : Fernando Llorente é il nuovo bomber del Napoli. Da pochi minuti è sbarcato a Fiumicino. Le sue prime parole: “Battiamo la Juventus!” Ecco le foto dell’arrivo : NUMERI PRIMI – Juventus-Napoli, precedenti, curiosità e statistiche sul big match allo Stadium Convocazioni Nazionale – Meret ed Insigne chiamati in azzurro da Roberto Mancini Marotta: “Dal punto di vista mediatico l’arrivo di CR7 alla Juventus è paragonabile a ...

Neymar Juventus - “El Chiringuito” : no del PSG al Barça - irrompe la Juve : Neymar Juventus – La telenovela per Neymar non accenna a diminuire. A pochi giorni dalla fine del mercato non si ha ancora una destinazione per il brasiliano, ieri Di Marzio aveva ufficializzato la sua definitiva cessione al Barcellona ma oggi voci estere smentiscono tutto. Arrivano senza soluzione di continuità gli aggiornamenti sulla trattativa Neymar. E’ di […] More

Champions - Juve : Atletico e Leverkusen | Napoli con il Liverpool - Inter con Barça e Dortmund - Atalanta con il Man. City : A Montecarlo è l'ora del sorteggio di Champions (in diretta su Italia Uno) per Juventus (prima fascia), Napoli (seconda), Inter (terza) e Atalanta (quarta). Le squadre italiane conosceranno quindi le rispettive rivali nella fase a gironi che inizierà il 17-18 settembre e si concluderà il 10-11 dicembre 2019.

Sorteggio Champions League : Juve-Atletico. Napoli-Liverpool e Barça-Inter. L’Atalanta pesca il City - ma limita i danni : Sorteggio Champions League- Tutto pronto per i sorteggi di Champions League della fase a gironi. Montecarlo si prepara alla solita cerimonia la quale andrà in scena a partire dalle ore 18:00. Juventus unica italiana testa di serie. Napoli in 2^ fascia, Inter in 3^ fascia e Atalanta in 4^ fascia. Pericolo Real Madrid per la […] L'articolo Sorteggio Champions League: Juve-Atletico. Napoli-Liverpool e Barça-Inter. L’Atalanta pesca il ...

Sorteggi Champions - Juve-Atletico e Inter-Barça : Sorteggio gironi Champions League 2019 2020 – La nuova Champions League è pronta a partire. Si Sorteggiano oggi a Montecarlo i gironi per l’edizione 2019/2020 della competizione. Impegnate nel Sorteggio anche quattro società italiane: Juventus, Napoli, Inter e Atalanta. Prima del Sorteggio, Eric Cantona – ex giocatore del Manchester United – ha ricevuto il UEFA President’s […] L'articolo Sorteggi Champions, Juve-Atletico ...

Dybala Juventus - c’è la svolta : Neymar al Barça - il PSG piomba sulla Joya : Dybala Juventus- Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio“, Barcellona e PSG avrebbero raggiunto un accordo totale per il passaggio di Neymar in maglia blaugrana. Un affare pronto alla chiusura, con l’attaccante brasiliano pronto al ritorno in Spagna. svolta improvvisa che potrebbe coinvolgere improvvisamente anche la Juventus, di fatto, sarebbe pronto a piombare con forte […] More

Juve - Paratici starebbe ancora lavorando con il Barça per lo scambio Emre Can - Rakitic : L'annata calcistica è iniziata in tutta Europa, ma il mercato, tranne che in Premier League, non ha ancora chiuso i battenti, infatti il gong è previsto per il 2 settembre. Molti giocatori all'alba del 3 settembre potrebbero indossare altre maglie rispetto a quelle odierne e tra questi potrebbe esserci Emre Can ed altri bianconeri. La priorità della Juventus in questa ultima tranche della campagna acquisti è sfoltire la rosa cedendo soprattutto ...

L'Equipe : il Psg rifiuta offerte Real e Barca per Neymar - la Juve potrebbe proporre Dybala : Ultimi 10 giorni di calciomercato, con le società di vertice di Serie A che stanno cercando di sistemare le loro rispettive rose. Sia l'Inter che il Napoli sono impegnate a rafforzare il settore avanzato, con il sogno principale dei campani che resta Icardi. Per quanto riguarda la Juventus, attualmente l'esigenza principale è alleggerire la rosa: i giocatori sul mercato sono Rugani, Matuidi e Mandzukic anche se non sono da escludere le partenze ...

Calciomercato Juventus News/ Mandzukic-Miranda e non solo col Barça - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News: Ultime notizie sulle trattative bianconere. Il croato dovrebbe trasferirsi in blaugrana per arrivare al giovane terzino.