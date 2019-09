Google Assistant più reattivo? Dovremo attendere ancora due anni

OnePlus TV avrà un telecomando con Google Assistant e Gamma Color Magic : Sarà annunciata solamente verso la fine del mese OnePlus TV, la prima smart TV di OnePlus, però le informazioni sul suo conto sono già tante e gran parte del merito va all'azienda stessa, che le sta rendendo ufficiali poco alla volta. L'articolo OnePlus TV avrà un telecomando con Google Assistant e Gamma Color Magic proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant ora supporta le chiamate di WhatsApp - l'Ambient Mode e nuovi dispositivi : Google Assistant ora supporta le chiamate audio e video di WhatsApp, nuovi dispositivi e l'Ambient Mode per smartphone e tablet Android!

Google prova a chiarire la situazione su Android Auto - Google Maps e Assistant Driving Mode - ma senza riuscirci : Google e la confusione sui sistemi di navigazione: con Android 10 saranno 3 - o forse 4 - tra ripieghi e app a tempo determinato.

Le auto di General Motors dal 2021 avranno Google Assistant e i servizi e le app di Google : General Motors ha deciso di rivolgersi a Google per fornire i servizi vocali e di navigazione e altre app a bordo dei veicoli del suo gruppo. Ecco tutti i dettagli

Google Maps sta integrando le impostazioni vocali di Google Assistant durante la navigazione : Google Assistant sta entrando sempre di più nella routine della nostra vita e uno dei modi più comuni per utilizzarlo è tramite Google Maps che ha sempre utilizzato le proprie impostazioni vocali, ma ora l'applicazione sta testando l'utilizzo delle impostazioni vocali di Google Assistant durante la navigazione, invece della voce femminile predefinita.

Android 10 contiene la Modalità scura per Google Chrome e novità per Google Assistant e Benessere digitale : Poche ore fa è arrivato Android 10 con una lunghissima lista di novità, fra cui alcune passate inosservate in un primo momento ma che sono in realtà molto utili.

Android 10 anticipa la Modalità scura per Google Maps - Gmail e Google Assistant : Oggi è il giorno di Android 10 e così il sito di Android è stato aggiornato da Google per rispecchiare le modifiche, soprattutto grafiche, che questa nuova release porta con sé.

Il Fantacalcio non avrà mai più segreti grazie alla nuova Action di Google Assistant : Diamo il benvenuto alla nuova Action di Fantacalcio per Google Assistant! grazie alla nuova funzione è possibile ricevere consigli e conoscere dettagli, statistiche, regole e tutto ciò che servirà nel corso della stagione.

Face Match è in rilascio per Google Assistant in vista del Nest Hub Max : La sezione dedicata a Face Match è già presente nelle impostazioni di Google Assistant per alcuni utenti e si trova fra le voci Voice Match e Domotica. L'opzione mostra una descrizione della funzionalità e un'animazione del riconoscimento del volto tramite un dispositivo che sembra essere un Nest Hub Max.

Come silenziare le risposte di Google Assistant sullo smartphone Android : In determinate occasioni potrebbe essere molto comodo silenziare Google Assistant per evitare che le sue risposte vengano ascoltate da chi ci sta intorno

L'App Google 10.49 prepara il tutorial sui gesti di Android 10 per Google Assistant e altre novità : Il codice contenuto nella versione 10.49 dell'App Google rivela che il team di sviluppo sta lavorando su un tutorial che spiega come avviare Google Assistant con la nuova navigazione gestuale di Android 10, inoltre la modalità Driving Assistant potrebbe ottenere una modalità scura.

Chi vuol essere milionario è giocabile tramite Google Assistant - ma non ancora in Italia : Il popolare quiz televisivo Chi vuol essere milionario di Gerry Scotti è accessibile anche tramite Google Assistant per i dispositivi Android compresi smart speaker e gli smart display. E' possibile giocare gratuitamente pronunciando "Ok Google, parla con chi sarà milionario" e tuffarsi in nuove domande ogni giorno, ma per ora sembra funzionare solo in tedesco.

Ecco come silenziare Google Assistant - che sfoggia una nuova pagina per le relazioni fra i contatti : Quante novità per Google Assistant, che ora può essere zittito e gode di una nuova pagina dedicata alle relazioni fra i contatti: Your People. Ecco tutti i dettagli e le informazioni in merito.

