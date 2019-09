Eiman Hamza ha pubblicato il suo primo singolo intitolato “Free Me”

mtvitalia : Una dei protagonisti di The Happiness Family ha fatto il suo debutto nella musica ?? Alza il volume e ascolta… -

(Di venerdì 6 settembre 2019) Una delle star di The Happiness Familyhail suo“Free Me” News Mtv Italia.

Dalla Rete Google News

361 Magazine

Eiman il legame tra moda e musica: "Free me è un invito ad essere se stessi". Non resta che aspettare il 1 settembre per ascoltare il singolo!