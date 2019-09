Cobolli Gigli | ' Paratici presuntuoso | Agnelli ha sbagliato a dargli carta bianca'

Juve - che stoccate di Cobolli Gigli : “Marotta ci sa fare - Paratici presuntuoso. Non ho stima per Sarri” : stoccate durissime da parte dell’ex presidente della Juventus Cobolli Gigli nei confronti di Fabio Paratici e Maurizio Sarri. Queste le sue parole a Radio Punto Nuovo. “Il problema Emre Can nasce da un mercato mal gestito da Paratici. Marotta non si sarebbe mai comportato cosi! Giocatori come Emre Can e Mandzukic non possono essere esclusi, Dybala è stato inserito nella lista Champions solo perché non sono riusciti a venderlo. ...

Cobolli Gigli : “Marotta ci sa fare. Paratici no” : L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli non ha apprezzato il modo in cui il ds bianconero Fabio Paratici si è mosso sul mercato. Lo ha dichiarato apertamente in diretta su Radio Punto Nuovo: “L’esclusione dalla lista Champions League di Emre Can è figlia di una sbagliata campagna di acquisti e cessioni di Paratici. Marotta non avrebbe agito così. Emre Can ma pure Mandzukic non possono essere esclusi, senza ...

Cobolli Gigli : “La Juve senza classe e riconoscenza verso Marotta - Dybala e Mandzukic” : Nel corso dell’intervento a Radio Kiss Kiss, Giovanni Cobolli Gigli ha parlato del divieto inizialmente posto dalla Juve ai nati in Campania per Juve-Napoli ma anche più in generale del club bianconero. In particolare si è soffermato su una caduta di stile da parte della Juventus: “Ho notato una mancanza di classe e riconoscenza da parte della Juventus. Per esempio Marotta è stato allontanato in maniera piuttosto fredda. Si è detto ...