Beppe Convertini commosso | Cuccarini interviene a La Vita in Diretta

La vita in diretta estate : Beppe Convertini è fidanzato? Il retroscena : Beppe Convertini non è single? L’ultimo gossip sul conduttore della vita in diretta La vita in diretta estate di Lisa Marzoli e Beppe Convertini chiuderà i battenti domani pomeriggio. Difatti la trasmissione verrà sostituita dalla sua versione invernale condotta da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Ma quali saranno i progetti futuri dei presentatori prossimi a cedere la fascia del pomeriggio a questi ultimi? Lisa Marzoli ha già ...

Lisa Marzoli su Beppe Convertini : “Hanno cercato di farci litigare” : La vita in diretta, Convertini e Marzoli: lei fa una clamorosa confessione Tra poche settimane terminerà l’esperienza di Lisa Marzoli e Beppe Convertini alla guida de La vita in diretta estate. E gli ascolti del rotocalco pomeridiano sono stati più che soddisfacenti nonostante il periodo complicato. Ma come saranno stati i rapporti tra Convertini e la Marzoli? A rivelarlo è stata proprio quest’ultima in un’intervista rilasciata ...

Beppe Convertini e Marzoli ‘sfrattati’ da La Vita in Diretta : il motivo : La Vita in Diretta Estate: Beppe Convertini e Lisa Marzoli ‘sfrattati’ dallo studio Manca poco più di una settimana al ritorno della nuova edizione de La Vita in Diretta. Come è noto, infatti, lo storico contenitore del pomeriggio del primo canale della Tv di Stato sarà condotto dall’inedita coppia formata da Lorella Cuccarini e dal mezzobusto del Telegiornale serale di Rai1 Alberto Matano. I conduttori sono attualmente in ...

Uomo sostiene di essere l’ex compagno di Beppe Convertini - il conduttore : “L’amore non discrimina” : A 10 anni dal momento in cui tale Giovanni Cavaretta, cantante lirico, dichiarò di essere stato il compagno di Beppe Convertini, il conduttore de La vita in diretta - Estate risponde alle voci circa la sua presunta omosessualità: “Di questo non voglio parlare. Posso solo dirti che l’amore non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi”.Continua a leggere

Beppe Convertini ha un ex fidanzato? Il conduttore risponde : L'estate 2019 ha visto l'approdo di Beppe Convertini a La Vita in Diretta Estate al fianco di Lisa Marzoli. Il conduttore presenterà nella prossima stagione tv anche Lineaverde nel weekend di Rai1, ma tornano prepotenti i gossip intorno alla sua sessualità.Qualche anno fa, quando il buon Beppe era stato paparazzato in compagnia prima di Rosy Dilettuso (La Pupa e il Secchione) e poi della sorella di Flavia Vento, spuntò un cantante lirico, tal ...

Beppe Convertini dà un calcio alle critiche : “Contano i risultati” : La vita in diretta estate: Beppe Convertini spegne le polemiche La vita in diretta estate, condotta quest’anno da Beppe Convertini e Lisa Marzoli, ha fatto registrare ottimi ascolti. Anche chi aveva storto il naso per la scelta di Covertini si è dovuto ricredere. L’attore, infatti, oltre ad aver creato un bel feeling con Lisa Marzoli, ha dimostrato di essere preparato e competente. Con il suo sorriso contagioso e il suo stile ...

“Beppe Convertini è gay”. L’ex fidanzato parla e mostra le foto ‘compromettenti’ : L'attore e conduttore risponde a chi gli chiede del cantante lirico Giovanni Cavaretta. Beppe Convertini è tra gli attori più apprezzati e acclamati del settore cinematografico italiano. Attualmente i telespettatori lo stanno conoscendo nelle vesti di conduttori in uno dei programmi più seguiti dei Palinsesti Rai, ‘La Vita in Diretta Estate’. Beppe Convertini, conduttore di ”Uno mattina estate” ha concesso una lunga intervista a Diva e ...

La vita in diretta : Beppe Convertini ha avuto un fidanzato? Parla lui : Beppe Convertini è stato fidanzato con un uomo? Parla il conduttore della vita in diretta Beppe Convertini ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna. Il conduttore de La vita in diretta, in questa circostanza, oltre a Parlare del suo ritorno in Tv, ha anche Parlato della sua vita privata. Difatti il giornalista del magazine di gossip gli ha chiesto se siano vere o meno le voci di ...

Beppe Convertini rompe il silenzio sugli ascolti de La vita in diretta : Beppe Convertini parla degli ascolti de La vita in diretta estate: “Sono più che felice!” Beppe Convertini è sicuramente uno dei volti dell’estate televisiva grazie al successo che sta ottenendo con La vita in diretta estate. E intervistato da TeleSette ha rivelato: “Sono più che felice! Sono contento dei risultati che stiamo ottenendo con La vita in diretta estate.” E ha continuato dicendo di essere diventato ...

Lisa Marzoli : il retroscena sulla vita privata e su Beppe Convertini : La vita in diretta: Lisa Marzoli parla della figlia e delle vacanze Vacanze “mordi e fuggi” per Lisa Marzoli. La conduttrice de La vita in diretta estate è infatti in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì, ma non rinuncia però a trascorrere il tempo libero con gli affetti. Il compagno, Francesco Borrelli, la figlia Ginevra e i suoi genitori restano al centro della sua vita. Lisa Marzoli ha ammesso che in questo periodo sta facendo la ...

Beppe Convertini 'BUON COMPLEANNO MAMMA'/ 'Quante battaglie - sei stata sempre vicina' : BEPPE CONVERTINI dedica un lungo messaggio alla mamma: 'mi sei stata vicina sempre in ogni momento della mia vita, buon COMPLEANNO'

Alberto Dandolo vs Beppe Convertini/ "Missioni umanitarie? Volle hotel di lusso e..." : Alberto Dandolo contro Beppe Convertini per una frase sulle missioni umanitarie: "Pretese hotel di lusso...". E interviene anche Selvaggia Lucarelli.

Beppe Convertini rivendica : «Per me parlano la mia storia - il mio lavoro trentennale» : Beppe Convertini “Per me parlano la mia storia, il mio lavoro trentennale, i tanti anni passati sui palcoscenici“. Lorella Cuccarini? No, a parlare è Beppe Convertini, il nuovo padrone di casa de La Vita in Diretta Estate con Lisa Marzoli e da settembre, con Ingrid Muccitelli, alla guida di Linea Verde. L’ex attore di Vivere respinge ogni critica o allusione sul fatto di essersi ritrovato su Rai 1 grazie ad una sua presunta ...

La Vita in Diretta Estate - Beppe Convertini e Lisa Marzoli fanno una tv di sopravvivenza e guadagnano una promozione : Ricordate la gif di Valeria Marini che con aria sconsolata, ospite di Barbara D’Urso, esclama: “Ma chi?”. L’espressione accompagna da più di un mese il pubblico di Rai1 che dalle 6.45 alle 18.40 non fa altro che chiedersi: ma questo/a chi cavolo è? Chi sono questi due semisconosciuti, arrivati alla conduzione di programmi importanti sulla prima rete del servizio pubblico senza un curriculum all’altezza? A La Vita in ...