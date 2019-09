Smartphone per giocare | i migliori da comprare

Non solo Safari e Chrome : i migliori browser per il tuo Smartphone : foto: Pixabay La scelta è quasi sempre tra Safari (per chi ha l’iPhone) e Chrome (gli utenti Android). Una scelta facile, persino scontata – si tratta pur sempre dei browser in dotazione sui principali smartphone – ma non obbligata, visto che negli app store qualche alternativa interessante c’è: browser che ci proteggono dall’invadenza della pubblicità o pensati per essere usati con una sola mano e persino browser che fungono ...

Kodak Smile Classic è una nuova mini stampante per il vostro Smartphone : Kodak ha scelto IFA 2019 per il lancio ufficiale della sua nuova fotocamera istantanea Smile Classic, costa 179,99 euro e dispone di alcune funzioni smart.

Questo nuovo proiettore wireless Full-HD è pensato per il vostro Smartphone Android : Acer C250i è un nuovo videoproiettore wireless presentato a IFA 2019 pensato appositamente per l'uso con lo smartphone: ecco caratteristiche, prezzo di vendita e data di uscita.

Bastano 30 euro per usare WhatsApp e le app di Google con i nuovi "Smartphone" di Energizer : Energizer ha appena presentato ad IFA 2019 i suoi due nuovi smartphone, due dispositivi dal design classico con 4 GB di memoria RAM e connessione 4G.

Il sistema operativo per Smartphone Android 10 è arrivato sui telefoni Pixel : Android 10, la nuova versione del sistema operativo per smartphone, è disponibile dal 3 settembre per i telefoni Pixel, cioè quelli direttamente prodotti da Google, che sviluppa anche Android. È quindi probabile che Google ritenga Android 10 pronto per essere

10 novità per Android 10 : link download su Smartphone supportati : Android 10 è realtà da poche ore, con il suo rilascio ufficiale da parte di Google. Quali sono le principali novità della nuove versione del sistema operativo di Mountain View? Quali dispositivi per ora possono già effettuare il download al nuovo corposo firmware? Ogni dettaglio in merito sarà fornito in questo approfondimento. partendo fin da subito con i cambiamenti messi in campo dagli sviluppatori in 10 aspetti cruciali. Didascalie Live ...

Questa nuova giacca di Xiaomi ha apposite tasche per Smartphone e tablet : Xiaomi lancia in crowdfunding un nuovo prodotto per gli appassionati di tecnologia e non solo: ecco la giacca da viaggio ULEEMARK, che può contare su una tasca specifica per ogni dispositivo o accessorio.

Su eBay ritornano le "Offerte imperdibili" con sconti fino al 40% su Smartphone Android : Su eBay ritornano gli "Imperdibili": per i prossimi giorni sconti fino al 40% su smartphone Android, tra cui Samsung Galaxy Note 10 e Huawei P30 Lite

Samsung Note 10 caricare batteria Smartphone per la prima volta : Problemi di ricarica batteria smartphone sono sempre all'ordine del giorno e spesso gli utenti fanno errori grossolani che possono danneggiare la batteria dello smartphone in modo permanente.

HONOR lancia piccanti offerte per il Back to School su tre suoi Smartphone : Per rendere meno traumatico il rientro a scuola HONOR lancia la promozione Back to School, che permette di ottenere sconti molto allettanti su alcuni smartphone.

Aggiornamenti di agosto in arrivo per tanti Smartphone Samsung e Huawei : Samsung Galaxy M20, Galaxy M30, Huawei Mate 20 Lite, P20 Lite e P Smart stanno ricevendo nuovi Aggiornamenti con le patch di sicurezza di agosto 2019.

Come fare foto belle con lo Smartphone? Consigli per principianti : Quali sono le linee guida da seguire per comprendere, in modo corretto, Come fare foto belle con lo smartphone? Ci sono alcuni Consigli per principianti che potrebbero fare la differenza, perché spesso si possiede un device in grado di assicurarci un potenziale non sfruttato. Indipendentemente dal produttore, dagli aggiornamenti software (anche importanti in questo senso, Come notato di recente con Huawei P30 tramite un approfondimento) e dal ...

Razer lancia una serie di cover a tema videogiochi per Smartphone Android con Razer Customs : Razer Customs è la nuova serie di cover per smartphone firmata da Razer e dedicata ai videogiochi: oltre 150 temi in collaborazione con Blizzard, Capcom e molti altri.

Android Auto 4.6 - in rollout - accompagna al tramonto l'interfaccia per Smartphone : Sappiamo oramai da tempo che Android Auto si appresta ad allontanarsi dagli schermi dei nostri smartphone