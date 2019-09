Sergio Costa | il generale | davanti a Mattarella batte i tacchi e si mette sull' attenti

Tav - intervista al ministro Sergio Costa : “Progetto rischioso - ma deciderà il Parlamento” : Il ministro dell'Ambiente Segio Costa è intervenuto nella redazione di Fanpage.it su diversi dossier, tra cui la realizzazione della Tav: "Ho fatto presente sin dall'inizio che scavare per 20 anni in un territorio come la Val di Susa con un'alta vena amiantifera è rischioso. deciderà il parlamento, che sia una posizione o l'altra bisogna sempre rispettarlo".Continua a leggere