Mickey Rourke sempre più irriconoscibile | fan sconvolti dopo l’ultima apparizione in tv

Mickey Rourke sempre più irriconoscibile - il medico : “Viso paralizzato dal botulino” : La sua ultima apparizione a "Good Morning Britain" ha suscitato scalpore nel pubblico. L'attore mostra un viso sempre più stravolto nei lineamenti, diverso da quello che aveva fatto innamorare mezzo mondo negli anni 80 e 90. Al Mirror, parla un'esperta di chirurgia estetica: "A causa del botulino, i suoi muscoli sono praticamente paralizzati".Continua a leggere

Mickey Rourke trasformato dalla chirurgia appare in tv e lascia senza parole i fan : Ospite dello show televisivo “Good Morning Britain” l’attore Mickey Rourke è apparso in tv con un bizzarro look da cowboy e con il suo fido cane accanto. Rourke è ormai trasfigurato dagli interventi di chirurgia estetica, ha scioccato i fan per il suo viso sempre più irriconoscibile e diverso di volta in volta che appare in pubblico.

