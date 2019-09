Media Mosca | alto dirigente russo fermato a Napoli per spionaggio

L’oro di Mosca nelle casse della Lega : dove sono i Media? Salvini fa così paura? : Quando si è garantisti si deve esserlo anche nei confronti dei nostri peggiori nemici. Il fatto che siano pochi a rispettare questo principio, soprattutto in politica, non ci autorizza a comportarci come gli altri.Per quanto mi riguarda, pur provando avversione e disistima per Matteo Salvini, non intendo approfittare del Russia Connection, fino a quando non si pronuncerà la magistratura competente sulla storia dell’oro di ...