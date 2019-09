Jobs act | il diritto al licenziamento può prevalere sui diritti dei lavoratori?

Tribunale Milano rinvia a Corte Ue norme Jobs act su licenziamenti : Il Tribunale di Milano ha “ rinvia to alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la disciplina dei licenziamenti collettivi contenuta nell’articolo 10” del Jobs Act. A darne notizia sono Cgil e Filcams, la categoria che rappresenta commercio, turismo e servizi.“Il Tribunale di Milano , in particolare, evidenzia il sospetto di legittimità sul regime sanzionatorio, cioè - si spiega - sull’esclusione ...

Jobs act - il Tribunale di Milano lo fa a pezzi e rinvia alla Corte Ue la parte che esclude la reintegra in caso di licenziamento collettivo : Il Tribunale di Milano ha rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la parte del Jobs Act che disciplina i licenziamenti collettivi, chiedendo che valuti se l’esclusione della reintegra nel posto di lavoro è compatibile con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Nell’ordinanza datata 5 agosto non mancano giudizi netti sull’impianto della ...