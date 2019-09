In casa con i figli di 5 e 9 anni | si lancia dal balcone nel Napoletano | morta

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 0-1 - il romano porta a casa il secondo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Bordata di dritto di Monfils, che però finisce fuori 30-15 Servizio e dritto di Monfils 15-15 Mette in rete il dritto Berrettini 0-15 Comincia con un altro doppio fallo Monfils, è il sesto 1-1 Violento dritto lungolinea in uscita dal servizio di Berrettini, che rimette facilmente la situazione in parità 40-15 Seconda di Berrettini gestita malissimo da Monfils perché salta parecchio 30-15 ...

Adriana Signorelli uccisa in casa da marito/ Gip 'Troppo disponibile con lui - fatale' : Sarebbe stata troppo disponibile nei confronti del marito la donna uccisa sabato scorso dall'uomo a Milano, ecco le motivazioni del gip

Lucha y Siesta : comitato per acquistare la casa contro lo sgombero : Roma – Un comitato per favorire iniziative di sostegno e raccolte fondi con l’obiettivo di arrivare all’acquisto dello stabile di via Lucio Sestio 10. È l’idea lanciata con una nota stampa dalle attiviste della casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’ a Roma per scongiurare lo sgombero dell’immobile di proprieta’ di Atac – inserito nel concordato preventivo per risanare i conti della municipalizzata ...

NBA – Furto in casa di JaVale McGee! Rubati oggetti per oltre 200.000 dollari : c’è anche un anello vinto con gli Warriors : Furto in casa di JaVale McGee durante il Labor Day: il cestista dei Lakers si è visto sottrarre diversi oggetti per un valore complessivo di 200.000 dollari, fra i quali anche l’anello vinto con gli Warriors Brutta disavventura per JaVale McGee. Il cestista dei Lakers ha subito un Furto nella sua abitazione durante il weekend del Labor Day. TMZ ha spiegato che i ladri si sono portati via due casseforti con all’interno del denaro contante, ...

Ferruccio De Bortoli contro Davide casaleggio e Rousseau : "Forse ci guadagna pure..." : Per Luigi Di Maio e Davide Casaleggio il voto sulla fantomatica piattaforma Rousseau è stato il "massimo" della democrazia. Hanno esultato, si sono compiaciuti, hanno parlato di record che non esistono. E tra i molti che dissentono c'è anche Ferruccio De Bortoli, che sulla vicenda - in un intervento

Conte 2 - dall’arrivo del notaio all’annuncio di casaleggio : il giorno del ‘sì’ al governo con il Pd visto dall’Associazione Rousseau : Sono le 8.40 di martedì mattina quando il notaio Valerio Tacchini entra nella sede milanese dell’Associazione Rousseau per certificare le votazioni online sul nuovo governo. “È una giornata importante per nostro Paese”, racconta prima di chiudersi dentro lo stabile che ospita l’associazione. Lì lo aspettano la socia dell’associazione Enrica Sabatini e il presidente Davide Casaleggio. Ed è proprio quest’ultimo ad uscire verso le 13 per annunciare ...

Governo Conte 2 - casaleggio : “Spero più solido del precedente. Il Pd sia più leale della Lega. Voto su Rousseau? M5s ha scritto la storia” : “Spero che il Governo nascente sia più solido di quello passato e spero che i partner si comportino più lealmente dei precedenti”. Con queste parole il presidente dell’associazione Rousseau ha commentato l’esito delle votazioni on line che ha dato il via al Governo Conte 2. Casaleggio è “soddisfatto per la grande partecipazione. Il M5S ha dato la possibilità ai propri iscritti di scrivere la storia di questo Governo e dell’Italia ...

Sardegna - consigliere di casaPound salva un uomo dall'annegamento : Era mio dovere : Sandro Trigolo, consigliere bolzanino di CasaPound Italia, è stato protagonista del salvataggio di un uomo che rischiava di annegare a largo della costa di Tuerredda. Stremato e in difficoltà, un bagnante di sessant'anni ha rischiato l'annegamento. I fatti risalgono allo scorso venerdì e si sono svolti attorno alle 16.00 a largo delle coste di Tuerredda, una delle spiagge più suggestive della Sardegna.\\ L'uomo si era avventurato a ...

Rousseau - sconfitti Luigi Di Maio e Davide casaleggio : chi sono i due veri vincitori : Via libera al governo giallo-rosso dalla piattaforma Rousseau dove si sono registrati oltre 63mila sì (il 79,3 per cento) e 16.488 no (20,7 per cento). Gli iscritti hanno dunque approvato la nascita di un esecutivo M5s-Pd ma, come nota Dagospia in un flash sui risultati della votazione, ci sono due

Slittano i risultati della consultazione 5Stelle sul Conte-bis. casaleggio : è record di votanti : Aggiornato alle ore 19,00 del 3 settembre 2019. Alle ore 13,19 erano stati 56.127 gli iscritti alla piattaforma Rousseau, dei 115 mila totali, che avevano risposto al quesito sull'accordo di governo tra il Movimento 5 stelle e il Partito democratico. Per Davide Casaleggio è stato dunque battuto il record mondiale di partecipazione on line per una votazione politica. "Sono molto contento di questa dimostrazione di democrazia diretta". Il ...

Alle 18 il responso della base 5Stelle sul Conte-bis. casaleggio : è record di votanti : Aggiornato Alle ore 16,30 del 3 settembre 2019. Alle ore 13,19 erano stati 56.127 gli iscritti alla piattaforma Rousseau, dei 115 mila totali, che avevano risposto al quesito sull'accordo di governo tra il Movimento 5 stelle e il Partito democratico. Per Davide Casaleggio è stato dunque battuto il record mondiale di partecipazione on line per una votazione politica. "Sono molto contento di questa dimostrazione di democrazia diretta". Il ...

Rousseau - la gola profonda ex M5s : "Vinceranno i sì con il 65%. casaleggio padrone - una questione di soldi" : Gole profonde dal M5s, il risultato della votazione sulla piattaforma Rousseau appare segnato. Tra il serio e il faceto, Nicola Biondo (ex capo della comunicazione grillino) all'agenzia Adnkronos si lancia in un pronostico molto "sospetto". "Scommetterei un 65/35 a favore del governo. Perché con il

Una morte atroce. Pietro ucciso a 18 anni mentre torna a casa. A dare l’allarme sua mamma con un accorato appello su Facebook : A dare l’allarme sua mamma con un accorato appello su Facebook. Un altro dramma sulle strade italiane. A perdere la vita, questa volta, un ragazzo di soli 18 anni. Si chiamava Petrisol Vasile Cioroaba. La mamma lo cercava da sabato notte, ovvero da quando non l’ha sentito rientrare dopo una serata in discoteca con i suoi amici. Oggi il corpo senza vita di Vasile è stato trovato al lato di una strada di Palazzo Pignano, provincia di ...

Coppia scomparsa a Piacenza : "Massimo viveva in condizioni inumane. La sua casa somiglia a quella di uno schizofrenico" : Ad oltre una settimana di ricerche e indagini sulla Coppia scomparsa in provincia di Piacenza, l’attenzione dei carabinieri, della procura e della prefettura è sempre più alta. La mattina è iniziata con il sopralluogo del Ris nella casa di Massimo Sebastiani, l’operaio 45enne che è ricercato per omicidio e occultamento del cadavere di Elisa Pomarelli, l’amica di 28 anni della quale era innamorato ma ...