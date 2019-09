Gears 5 | Cliff Bleszinski è molto felice della presenza di una protagonista femminile

Cliff Bleszinski : il creatore di Gears of War potrebbe ritornare con un nuovo gioco : A novembre dello scorso anno, Cliff Bleszinski aveva deciso di dire addio all'industria videoludica dopo il terribile flop di Lawbreakers ed il più recente Radical Heights.Ora a quanto pare, il creatore di Gears of War ha deciso di cambiare idea, prendendo in considerazione l'idea di tornare a sviluppare un gioco. La rivelazione è stata pubblicata attraverso Twitter: "Ragazzi, ho un'idea per un nuovo gioco e non credo mi uscirà facilmente dalla ...