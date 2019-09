Attacchi razzisti alla Miss | Non sei una bellezza italiana

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Giorgia Baroncini Nel mirino degli haters Sevmi Tharuka Fernando. La 20enne, figlia di immigrati da 30 anni in Italia, è nata a Padova. Messaggi di sostegno dall'ex, Denny Mendez "Tu non rappresenti i canoni di, non meriti di partecipare aItalia". Così recita uno dei messaggi indirizzati a Sevmi Tharuka Fernando, finalista del Concorso. La 20enne, nata a Padova e residente a Villanova di Camposampiero, ha origini cingalesi: la sua famiglia è infatti originaria dello Sri Lanka. Il padre della giovane si è trasferito in Italia circa 30 anni fa ed è stato poi raggiunto dmoglie. In molti però credono che la bella Svemi non sia. E così l'hanno attaccata sul web. "Purtroppo ci sono ancora tanti pregiudizi, tanta gente non accetta che io siasolo perché ho la pelle scura. Fossi stata figlia di genitori tedeschi e fossi nata in ...

Agenzia_Ansa : #MissItalia, finalista vittima 'haters'. Attacchi razzisti a ventenne padovana, sostegno da Denny Mendez #ANSA - INTEER999 : RT @Deputatipd: Al fianco di Sevmi nella battaglia contro i pregiudizi e il #razzismo. La più grande vittoria è difendere con orgoglio le p… - Doctorik3 : RT @Deputatipd: Al fianco di Sevmi nella battaglia contro i pregiudizi e il #razzismo. La più grande vittoria è difendere con orgoglio le p… -